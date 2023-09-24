時力黨團盼開放消防員組工會 「修法終結殉職換改革」

屏東工廠大火造成嚴重傷亡，時代力量立法院黨團表示，近10年高達43位消防員殉職，時代力量黨團早在2021年提案，希望開放消防員籌組工會，立法院同仁應傾聽基層消防員最卑微的願望，在立法院這個會期盡速修法，終結殉職換改革，保障基本勞動權。

時代力量立法院黨團發布聲明，針對屏東工廠爆炸案，包含消防員在內有多人不幸逝世，時代力量黨團表達沉痛與遺憾，祈禱傷亡不再出現。

時代力量黨團指出，為了還給消防員發言權，爭取自身的工作權益，時力黨團2021年提案，開放消防員組工會，所有立法院同仁應好好傾聽基層消防員最卑微的願望，這個會期盡速修法，終結殉職換改革，保障基本勞動權。

時代力量黨團說，內政部、屏東縣政府應該盡速釐清，工廠是否有依照消防法第21條之1規定，給予現場消防人員充足、正確的化學品種類、數量、配置圖及必要資訊，這不僅關乎第一時間救災的成效，更是牽涉到救災人員的人身安全。

時代力量黨團指出，根據勞動、環保法令裁罰紀錄、法院判決及公司撰寫的永續治理報告等公開資料，明顯可見明揚國際劣跡斑斑，管理方式和勞動環境早已埋藏危機，救災結束後應該針對該公司相關廠區，進行全面勞檢，務必督促業者從根本預防工廠職災，甚至演變成重大公安事件。

時代力量黨團表示，時代力量長期為消防員爭取補足人力經費，提升全台救災救護量能，在此呼應消防團體訴求，消防員應該全面適用職業安全衛生法，並且納入基層消防團體參與各級消防機關職業安全制度規畫，避免一次又一次的悲劇和犧牲。