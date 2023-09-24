「柯侯配」贏「賴蕭配」？朱立倫：持續堆疊團結氣氛

國民黨主席朱立倫今天表示，民調都是作為參考用，現階段是在堆疊大家共同努力團結的氣氛，相信只要大家一起團結努力，秉持如果不合作就是讓給民進黨的決心，將來就能勝選。

朱立倫今上午出席全球海外台商侯援會成立大會，他表示，立法院開議後，藍白彼此合作，在立委選區上也盡量不要造成親痛仇快，未來大選相信只要大家一起團結努力，水到渠成。

對於總統大選是否會出現「侯柯配」或「柯侯配」，民眾黨總統參選人柯文哲又將在10月訪美，是否刻意避開，代表藍白合作可能破局。朱立倫表示，有看到柯文哲10月初要到美國西岸，希望他訪美行一切順利。

對於國民黨總統參選人侯友宜民調升高，朱立倫說，民調都是參考，民進黨所有施政搞到天怒人怨，如果媽媽連買一顆蛋都不能放心、孩子都不能吃到一顆健康安全的雞蛋，這是民意完全不能接受的，民進黨到現在仍未完全負責，到底真相是什麼，大家一定要清楚。