侯友宜請假拚大選挨轟落跑 朱立倫：賴清德請假過嗎？

國民黨總統參選人侯友宜昨天請假投入選戰，國民黨主席朱立倫今天表示，侯友宜有他選戰的步驟和安排，對於行政中立、避免很多選舉活動和市政行程混在一起，侯友宜透過請假方式是負責任的做法，但侯友宜還是新北市長，很多重要市政，他還是很清楚掌握。

因屏東工廠大火造成嚴重傷亡，相關人員持續救災中，侯友宜今取消選務行程，原定出席全球海外台商侯援會成立大會，改以影片致詞，朱立倫代表出席。

對於民進黨批評侯友宜是落跑市長，朱立倫說，副總統賴清德每天都在做民進黨主席的工作、每天都在搞選舉，他有請假過嗎？他有把副總統職位和候選人或民進黨主席分清楚嗎？民進黨只會一根手指指別人，忘了四根手指指自己。

朱立倫表示，侯友宜從美國回來，這兩天完成市政工作，接下來全力拚很多選舉行程，用個別天數或以行程請假，不如比較負責任地跟大家報告。對於新北市重大事務，侯友宜還是有負責任，民進黨不要忘了賴清德從來不請假，每一天都在做民進黨主席和候選人，他請假過幾天？