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綠批侯請假彷彿「陳世美」 藍嗆賴曾帶職選市長「又是綠能你不能？」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團今舉行記者會，批新北市長侯友宜不到議會施政報告，宛如現代「陳世美」。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團今舉行記者會，批新北市長侯友宜不到議會施政報告，宛如現代「陳世美」。記者葉德正／攝影

國民黨總統參選人侯友宜23日請假投入選舉，正式引爆藍綠大戰。新北市議會民進黨團今舉行記者會，批侯不到議會施政報告，顯然是想拋棄市民，彷彿現代「陳世美」，民進黨團總召鄭宇恩更指，侯若要拚選舉應直接辭職。國民黨團書記長廖先翔則回擊，副總統賴清德曾帶職選市長，更拒進議會長達230天，不見綠營人士批評，「又是綠能你不能」。

侯友宜請假後首日，今天民進黨團記者會擺開11位議員大陣仗「伺候」，出席議員包含鄭宇恩、張維倩、卓冠廷、林秉宥、戴瑋姍、山田摩衣、翁震州、蘇錦雄、陳乃瑜、黃淑君、張錦豪。

鄭宇恩表示，在各界仍為屏東大火事件哀悼、救災同時，侯以突襲方式在議會開議前請假逃避監督，不辭職霸市長位置，就是為挾市政資源為選舉私利；侯將步入高雄市前市長韓國瑜及新北市前市長朱立倫後塵；張維倩則說，上個會期侯已要大家配合把總質詢提前，若對施政有信心，理應到議會，顯然現已是「心裡只有選舉，沒有市民」。

卓冠廷質疑，侯友宜提2131億元新北史上最高預算，難道不用向議會、人民好好交代，甚至侯5月17日受國民黨徵召以來，何時請假都拒絕透露，黨團絕對監督到底；他也說，韓國瑜2019年10月16起請假，朱立倫2015年10月19起請假，侯友宜腳程超越韓、朱。

林秉宥說，侯友宜施政滿意度調查倒數，卻沒虛心改進，只想到總統之位；張錦豪、黃淑君、陳乃瑜、蘇錦雄、山田摩衣與翁震州也盼侯親自面對當初一票一票投給他的人民；戴瑋姍更說，侯現在行為就像現代陳世美，拋棄新北市民投向總統大選懷抱。

國民黨議員江怡臻反擊說，美國歐巴馬以參議員身分參選總統、韓國朴槿惠以議員身分參選總統、法國席哈克也以市長身分參選總統；在台灣，2000年呂秀蓮以桃園縣長身分帶職選上副總統，蘇貞昌、蘇嘉全、賴清德都以立委身分帶職選縣市長；2018年包括柯文哲、鄭文燦、林佳龍共14位縣市長都請假拚選舉，2022年民進黨也高達7位現任立委參選地方首長，民進黨籍縣市長請假心安理得，侯請假就是對不起市民？

議員陳偉杰說，合法請假3個月與賴清德拒絕到議會備詢8個月，哪一種比較嚴重？議員呂家愷也說，民進黨若真介意帶職參選可趕快修法禁止。廖先翔說，侯市長請假均符合相關規定，請假與否侯仍要為市府團隊行政績效負責，最後取決民意，總統參選人到選舉最後階段，必然要全力投入，請假是不得不的抉擇。

議員黃心華說，民進黨執政食安破功、民主倒退，地方政府為清查流向只能自助、互助，但綠營仍想轉移焦點，令人遺憾。

議員 民進黨

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