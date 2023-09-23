不只王鴻薇…信件夾冥紙、被問吃土豆還是芭樂 這些人也曾被恐嚇

臉書粉專「Lin bay好油」版主及其家人遭不明人士威脅，國民黨立委王鴻薇今也自曝7月底時，遭不明人士以槍枝照片恐嚇，問她能吃幾顆子彈。政壇中，這類被不明人士威脅的事件並非罕見，且不分政黨色彩，各黨幾乎都有人曾被恐嚇。

2020年，國民黨立委林為洲、孔文吉兩人揭發總統府前秘書長蘇嘉全外甥涉弊案，隨即接到不明人士電話，恐嚇他們二人「要吃土豆（子彈）還是芭樂（手榴彈）？」

國民黨立委林為洲（右）與孔文吉（左）曾告發總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮前總經理張仲傑涉嫌背信案，並寄發「告發狀」給高雄地檢署，後續二人接到不明人士恐嚇電話。圖／聯合報系資料照片

2021年，時代力量立委陳椒華在立法院質詢，提到這段時間因連續揭發不法砂石業者，違法、侵占國有地等情事，被恐嚇「走路要走左邊」，時任內政部長徐國勇當場表示將相關資料給他，一定嚴辦；歷經「小燈泡案」的時代力量立委王婉諭亦曾被網友以「還有兩個可以砍拿去做燈籠」言論威脅。

時代力量立委陳椒華。記者侯永全／攝影

時代力量立委王婉諭（圖）。圖／王婉諭辦公室提供

去年2月，國民黨立委李貴敏收到署名「何歡喜團隊」的恐嚇信，控國民黨阻擋港人來台，該信夾附2張香港冥紙，信中內容宣稱「逆我者死」。前總統馬英九辦公室亦收到該信。

國民黨立委李貴敏。記者胡經周／攝影

去年12月，王鴻薇參與台北市3選區立委補選，被不明人士致電恐嚇，「再弄黑道我們可能會開槍喔」。

今年7月，民進黨立委林淑芬在臉書上自爆，其服務處接獲某外送平台訂單，要求到一個置物櫃取槍，並前往林淑芬的新北市蘆洲服務處「清空子彈」。

民進黨立委林淑芬。本報資料照片

另外，今年9月大直民宅塌陷事件發生後，民進黨台北市議員陳怡君稱，她的車停在大直房屋倒塌現場附近的停車格內，宣傳車照片臉部被吐新鮮檳榔汁。且她回到房屋倒塌現場關心狀況，在附近被黑衣人跟蹤，還有一個粗壯人士以不友善眼神盯著她，另有某位暫不公開的地方人士對她的發言「很不滿意」。

民進黨籍議員陳怡君（左）。圖／聯合報系資料照片

上述案例顯示，由於政治人物的公眾性，其人身安全待保護，安全議題不容忽視。