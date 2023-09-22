認定不符合規定 中選會駁回「死刑速決」公投提案

中央選舉委員會今經審議，駁回一項「死刑速決」的全國性公民投票提案。中選會今聲明表示，台灣百合公義協會理事長徐紹展在今年提出一項公投提案，認定其提案補正後，仍不符合規定，決議予以駁回。

徐紹展今年2月16日領銜提出「您是否同意：死刑之執行，除受刑人已提出再審、非常上訴或聲請裁判違憲審查經憲法法庭裁定停止執行外，應於刑事判決定讞後之法定期限內執行完畢。」提案。

中選會今表示，依第590次委員會議決議，於6月30日函請提案的領銜人限期補正，補正後經今天委員會議審議，認定仍不符合規定，決議予以駁回，相關進度都上網公告。

中選會指出，依據「公民投票法」第10條第3項規定，主管機關於收到公民投票提案或補正提案後，應於60日內完成審核，經審核若有相關規範情形，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限。

中選會也說，而屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回，原因包括提案非「公民投票法」第2條規定的全國性公民投票適用事項、提案違反前條第4項所定辦法規定、提案不合第1條第2項或前條第8項規定、提案有第32條規定之情事，或是提案內容不能瞭解其提案真意。