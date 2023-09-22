陳建仁：沒人要涂萬財擔 標示錯誤本就是罰業者

立法院今邀行政院長陳建仁等官員到國會進行進口雞蛋專案報告，國民黨立委費鴻泰質詢時詢問，5402萬顆過期進口蛋，銷毀經費要花多少？冒充國產蛋是農業部指示的，為何只對業者開罰？陳建仁答詢表示，銷毀經費還要再評估，但銷毀計畫後續會公開，而沒有冒充國產蛋、是業者標示錯誤，本來就是罰業者。

費鴻泰質詢時表示，雞蛋專案進口1億4500萬顆，依法國庫是否有收營業稅和關稅，而進口蛋銷毀如何進行？經費又要花多少錢？

陳建仁答詢時稱有收稅，但未給出銷毀經費數字。陳建仁表示，過期雞蛋會蒸熟以後作為堆肥，銷毀經費要再算一下、目前還要估算。費鴻泰則不滿表示，已經有過期進口蛋正在銷毀了，卻連經費都說不出，是在鬼混嗎？毫無預算概念，經費從哪來？更重要是責任誰承擔？

費鴻泰再質詢問到，進口蛋冒充成國產液蛋，衛福部長薛瑞元卻說只罰業者，但下指示的明明就是由農業部管的畜產會，薛瑞元說的是人話嗎？還適合當政務官嗎？根本就是欺負人，台農蛋品負責人涂萬財也說是農業部要求「擔下來」。

陳建仁則答詢表示，沒有要假冒國產蛋，是中央畜產會發現進口蛋需要變液蛋，請相關加工廠幫忙，而加工廠幫忙時要標示產地，畜產會就告訴說產地是台灣，畜產會當時是看錯了政府規定，給加工廠貼上國產標籤，但6月份畜產會發現錯誤了，7月份就讓加工廠改回來。

陳建仁也說，沒有人要涂萬財擔下來，那是涂萬財自己的說法，也沒有人欺負人，業者標示錯誤，本來就是罰業者。