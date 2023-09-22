健保總額協商結果出爐 健保委員喊話政府增加健保投資

衛福部健保會20日完成健保總額協商，協商空間為174億元；付費者代表方案總額為8667.1億元，成長率3.645%；醫界代表總額為8753億元、成長率為4.672%，兩者差距85.9億元，最終兩案併陳送衛福部長薛瑞元決定。健保會委員滕西華向薛瑞元喊話，核定健保總額的同時，也要加強公務預算對健保的投資。

健保會委員付費者代表、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，暫時性支付為此次新機制，健保署長石崇良在公開場合多次提到癌藥會有暫時性支付的機制確實是聽到病友的心聲。雖然感謝健保署的認同，但是目前暫時性支付的內容、架構跟執行方式，在付費者代表以及醫界代表的觀點都認為還不夠完備，因此無法完全支持，但付費者代表仍主張編列6.07億元暫時性支付在新醫療科技，來加速新藥導入。

蔡麗娟也說，新醫療科技的預算以往是編列在「一般服務」，但醫界代表方案以此次專款編列，但在新醫療科技預算多年編列不足的狀況下，若是列專款將嚴重影響病人用藥權益，大大減少癌症病友的新藥可近性。她憂心一旦專款用完，新藥就停止審查了，更擔憂治療到一半的病人會中斷而產生就醫的障礙。希望衛福部長薛瑞元兩案併陳裁決下可以考量病友心聲以及期待。

健保會委員公正人士代表、民間監督健保聯盟發言人滕西華指出本次協商觀察，「健保總額協商讓付費者代表以及醫界代表限於相愛相殺的困境，政府應該為此負責。」政府無視健保的財務困境、無視健保的財務困境，巧婦難為無米之炊，想要提供服務的醫界沒有資源，想要給錢的付費者代表也給不了錢。

滕西華說，醫界代表應該跟付費者代表站在一起，跟行政院、衛福部爭取增加公務預算對健保的投資，至少在癌篩追陽率（陽性個案追蹤）、疾管署的傳染病、肺結核個案管理、愛滋病服藥個案管理以及健保署行政費等應該回歸衛福部的公務預算支應。她也向衛福部長薛瑞元喊話，在核定健保總額的同時也要要加強公務預算對健保的投資。

滕西華表示，不能只是讓政治人物、健保署當好人、讓付費者代表當壞人，政治人物等到選舉的時才想到投資健保，總統參選人喊出百億癌藥基金、補助長者健保費等。

外界常誤會付費者代表沒有看到醫界的辛苦，但是健保總額有限，這些錢付出去有沒有買到更有品質的服務付費者代表也要考量。健保總額協商每年都很困難，但不論是執政當局還是在野黨都沒有想從根本改善健保長期以來政府投資過低、世代不正義等問題。