藍委憂進口紐國鮮乳難溯源 薛瑞元坦言：目前無法區別

行政院長陳建仁今赴立法院，針對進口雞蛋爭議進行專案報告。國民黨立委謝衣鳯質詢時，針對2025年紐西蘭鮮乳零關稅進口，若與其他鮮乳混合，將難以溯源。農業部代理部長陳駿季認為，會有相關技術協助溯源，不過一旁的衛福部長薛瑞元說，鮮乳目前無法區別，因為成分一樣。

陳駿季回應謝衣鳯提問國內雞蛋缺口，表示約2300多萬顆，跟日常需要量差不多，希望國內可以淘汰老母雞，未來產能必須滿足國內消費。年輕蛋雞進入，年輕蛋雞的產蛋率高，就可以把老母雞淘汰，也可以做雞舍更新。

謝衣鳯提到，去年起她就在質詢，因為俄烏戰爭關係，導致原物料上漲，飼料價格上漲，當時蛋農開始不願意養雞，且雞蛋價格凍漲，再加上有禽流感問題，進一步導致蛋農不願意養雞，因為風險高，政府補貼進口蛋的金額達5.7億，去年農業部不針對飼料上漲及國內供應鏈問題做解決，即便現在進口1億4千多萬的蛋，未來還要進口多少蛋？陳駿季說，國內生產量回到水準，進口量放到最低，但為了萬一有需要，最高每個月可以到4千多萬顆。

謝衣鳯追問，是否還會有缺蛋危機？陳駿季稱，現在來看穩定，冬天有禽流感風險，去年大流行，兩年流行期後才會本土化，萬一今年年底風險變高，可能還有一次風險。謝衣鳯質疑，國內蛋農有可能年底不願意養雞，針對本土雞農，當禽流感機率增加，這些幼雞、中雞變成成雞的機率降低，就成本考量來講，不願意在風險高時養雞。

陳駿季回應，所以有提撥4億做雞舍改善，也讓蛋量必須維持庫存以調度，這是為什麼國內生產量是夠的，還是持續做必要進口，這是預防到冬天出現缺口時可以儘速彌補。

謝衣鳯質疑，2025年紐西蘭鮮乳零關稅進口後，稱國產鮮乳要占九成，但液態蛋無法溯源，未來液態乳如何溯源，經過冷鏈系統混和其他鮮乳後怎麼溯源？陳駿季稱，開始建立相關檢測技術，防止不肖業者不當混用，要防止混用就是要有技術，茶葉部分過去很多人用越南茶、大陸茶混充，以他對於產地鑑定的技術認知，這應該是可以區別，最複雜的同位素檢測可以鑑別。不過，薛瑞元說，鮮乳目前無法區別，因為成分一樣。