缺席進口蛋立法院專案報告 鄭文燦：依慣例而行

進口雞蛋爭議不斷，立法院今日邀請行政院長陳建仁針對進口雞蛋進行專案報告及備詢，不過，國民黨立委王鴻薇質詢時質疑行政院副院長鄭文燦未列席。對此，鄭文燦今日下午出席全國漁民節頒獎典禮說，按照立法院職權行使法，是院長率領部會首長報告，我們依照慣例而行，不過立委所有質詢與建議，他會清楚聆聽並了解。

鄭文燦表示，今年2月，國內雞蛋供應產生巨大缺口，每天有200萬顆到300萬顆差距，當時產地批發價格，每箱從1000至1200元一路飆漲，黑市價格更高達1800元，加上受禽流感影響，3500萬隻蛋雞快速降到3050萬隻，如何補足市場缺口及增加蛋雞，他奉陳建仁院長指示召開協調會，希望建立一套機制，讓雞蛋供應平穩。

當時考慮進口的策略，如產銷缺口達到5%要預警，缺口達10%就要進口，提供國人平價的雞蛋，讓產銷恢復正常，如果當時不採取進口策略，雞蛋一顆會超過9元，甚至會更高，因此當時請農委會及相關單位針對進口雞蛋政策進行規劃。

這次進口雞蛋延伸食安討論，造成很多人不放心，行政團隊必須深深致歉，針對產地標示及進口效期應該有明確規定。

鄭文燦強調，中央畜產會工作人員在今年執行過程中，確實對食安規範了解不夠，造成加工業者誤標的情況，在7月已經做了更正，針對這個錯誤要檢討並追究責任，他認為未來進口食安規範必須要嚴謹明確，冷鏈保存必須要讓大家放心，因此陳建仁院長指示精進方案，希望讓台灣有完整的雞蛋供應策略，蛋雞要有足夠數量，萬一短缺的時候，進口策略是符合我們需求。