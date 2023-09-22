健保總額協商破裂！兩案總額差近86億 併陳薛瑞元拍板

衛福部健保會今完成明年度全民健康保險醫療給付費用總額協商工作，健保會執秘周淑婉表示，醫院、西醫基層部分沒有共識，協商破裂，兩案併陳送衛福部長薛瑞元決定。付費者代表總額為8667.1億元，成長率3.645％；醫界代表總額為8753億元、成長率為4.672%，兩者差距85.9億元。

113年度全民健保醫療給付費用總額成長率，經國發會審議通過為2.621%至4.7%，總預算金額為8581億元至8755億元，兩者相差174億元。周淑婉表示，保險付費者委員與各總額部門醫界代表歷經14小時協商，於牙醫、中醫門診總額獲得共識，至於醫院及西醫基層總額因雙方對於健保資源優先投入項目仍有相當差距仍有落差，最終以兩案併陳送，由衛福部決定。

在有共識的牙醫及中醫師部分，周淑婉說，牙醫門診總額新增3.07億元用於加強特定疾病病人之照護，藉由擬訂牙醫治療計畫，另為提供高風險病人更完整之口腔照護，將現行3項計畫加以整合（包含牙結石清除及塗氟等服務），並增加牙醫特殊醫療服務計畫之預算，強化弱勢民眾照護。中醫門診總額主要增加5.88億元以反映新冠肺炎後，民眾對中醫信任度提高，新增就醫人口的醫療費用。

未獲共識的醫院總額及西醫基層總部分，周淑婉說，雙方對於照護弱勢族群，如罕見疾病及血友病、愛滋病治療藥費、加強偏鄉醫療照護等，及配合健保中長期計畫的政策，「住院整合照護服務試辦計畫」（5.6億元），「代謝症候群防治計畫」（6.16億元）等，均同意持續編列預算，以積極提升國人健康。至於門診透析預算總成長率為3%，其中指定4.335億元專款預算，用於鼓勵醫療院所加強推動腹膜透析及提升照護品質。

惟她表示，付費者代表主張投資健康，優先投入預算在為民眾購買實質醫療服務的項目並擴編新醫療科技、新藥預算，其中包含暫時性支付新藥增加6.07億元。再者，考量我國人口老化及臨床照護需要，在多項整合性照護計畫、在宅急症照護試辦計畫等項目，都投入諸多預算。

周淑婉表示，針對新醫療科技部分（新藥、新特材及新診療）今年西醫基層家醫院合計約32億元，今年付費者代表主張擴編至38.24億元，醫界代表則是擴編至15.4億元。

另一方面，周淑婉說，在醫界方面，醫院代表則考量國人健康的維持需要長期且持續性投資，惟整體投入醫療體系的預算不足，尤其疫情結束後民眾需求提高造成點值下滑，影響院所的經營，建議分年提撥預算以調節因總額制度產生的醫療困境。

西醫基層代表則以支付標準調整方式，提出數項提升基層護理照護品質、強化兒童及高齡人口醫療照護之項目，並希望新增預算以因應高血壓指引修正及白內障手術案件成長之費用，穩定基層醫療，因雙方有各自立場，最後將以兩案併陳送衛福部決定。

周淑婉說，付費者代表方案整體總額成長率為3.645%、約8667.1億元、醫界代表成長率為4.672%、約8753億元，均較今年8364億元增加約303至389億元。接下來預計在10月下旬把結果送衛福部，並且在11月做健保費率審定。

由於政府有疫後特別200億元等資金挹注，不論明年健保總額採取哪一個方案，明年健保費率都不會調整，仍然維持5.17％，民眾荷包負擔不會因此增加。薛瑞元也說，明年費率不會調整，但後年的健保費率仍要再評估。