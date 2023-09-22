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聯合國大會期間 賴清德全英文宣傳台灣永續發展成就

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／本報系資料照
民進黨主席賴清德。圖／本報系資料照

今年第78屆聯合國大會開議並針對全球各項迫切議題進行討論之際，民進黨黨主席賴清德特別發表短片宣傳台灣在環境及公衛議題等永續發展目標的成就，並感謝友邦元首、友好國家在聯合國大會中持續為台灣發聲。

本年度的聯合國大會聚焦永續發展目標的推行與實踐，主軸包括「應對氣候變遷行動」以及「關注公共衛生」。賴清德提到，本屆主題，提及台灣在全球永續發展目標、氣候變遷及公共衛生倡議，幾項重點議題上的成就，並展現台灣能貢獻世界的堅定決心。

賴清德表示，台灣在蔡英文政府上任以來，所生產的再生能源雙倍成長、大量減少溫室氣體排放，並採取2050年前實現淨零碳排等各項舉措。也提及台灣的科技實力也正於電動車、節能建築和先進廢棄物管理系統等各項節能科技領域驅動創新，並表示台灣非常樂意與世界分享這些在創新領域的各項成果。

在公共衛生議題上，賴清德指出，台灣擁有世界一流的醫療保健系統和蓬勃發展的生科產業，也在醫療創新方面扮演全球領頭羊的角色。台灣將繼續與盟友和夥伴合作，支持全球防疫工作，加速推動醫療研發以提升全球公共衛生能量。

賴清德說，在世界各國加速推動永續發展目標的同時，台灣有準備、有意願、更有能力能夠作出更多貢獻，而台灣有意義地參與國際組織不只會嘉惠全台灣2300萬人民，更能夠貢獻整體國際社會。

賴清德再次感謝與台灣理念相近的夥伴以及許許多多在紐約甚至其他國家海外台灣鄉親為提升台灣國際參與而做的各項努力，他們的支持與付出讓台灣的聲音被世界聽見，也讓台灣的貢獻獲得國際認同。

賴清德 聯合國

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