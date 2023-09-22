政院推囤房稅2.0草案 民眾黨團批選前騙票假動作　

行政院昨天通過囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，最快明年7月才能實施，民眾黨立法院黨團今天質疑，恐怕又是民進黨選前騙票的假動作，要求政府提升稅制引導空屋釋出的效率，促進全國住宅使用；同時繼續督促中央與地方協力興辦社宅，真正落實居住正義。

民眾黨立委立委張其祿指出，台灣房價一路飆漲，房價所得比已經接近10倍、全國房貸負擔率飆至41.19％創下歷史新高，蔡政府過去一再反對推行囤房稅，直到今年5月「716居住正義大遊行」消息曝光，副總統賴清德才突然指示推動囤房稅改革立法，甚至喊出社宅加碼翻倍的空頭支票，讓居住正義的實踐淪為政策買票。

張其祿說，目前所有房屋稅制的改制都面臨以下3個問題：第一、房屋稅計算方式為稅基乘稅率，但稅基評定是地方政府權責；第二、地方可透過技術手段抵制差別稅率；第三、台灣租屋黑市問題嚴重，逃漏稅的房東將更有動機逃稅、誠實繳稅的房東則可能把增加稅負轉嫁給房客，囤房稅2.0恐完全無法達成「去除既有囤房空屋」的效果。民眾黨團認為，中央應該跳脫現行房屋稅的框架，另外制定「囤房特別稅」，在稅基與稅率設計提出真正具威嚇力的方案。

民眾黨團總召邱臣遠說，民眾黨團將提出促進全國住宅使用特別稅條例草案，賦予法令出租免徵、偏鄉免計、稅收專用於興辦社會住等政策，期待能增加多屋族及空置房屋持有稅負，鼓勵房屋釋出；其次應建立「社宅輪候制」讓民眾申請社宅更便利，第三是推動「租屋透明化」可設籍、抵稅、領租補，第四是「改革區徵與重劃」以閒置國有土地興辦社宅。

民眾黨團認為，買不起房子，至少要租得起，讓民眾住在可負擔的房子裡，民眾黨團除了持續推動稅制改革，並促進空屋釋出、租屋市場更加透明，引導房市健全。