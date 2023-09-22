快訊

進口蛋爭議提五點說明 陳建仁：未來在出口國洗選包裝

老伴過世、孩子忙工作 老年孤獨是必然 克服得學會不怕死

印度改名「婆羅多」？莫迪獨尊印度教的國家正名

政院推囤房稅2.0草案 民眾黨團批選前騙票假動作　

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（左）、與立法委員吳欣盈（右），在議場門口表達「確保食安 不容妥協」、「進口蛋流向 公開透明」、「強化進口蛋 溯源管理」等訴求。記者林伯東／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（左）、與立法委員吳欣盈（右），在議場門口表達「確保食安 不容妥協」、「進口蛋流向 公開透明」、「強化進口蛋 溯源管理」等訴求。記者林伯東／攝影

行政院昨天通過囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，最快明年7月才能實施，民眾黨立法院黨團今天質疑，恐怕又是民進黨選前騙票的假動作，要求政府提升稅制引導空屋釋出的效率，促進全國住宅使用；同時繼續督促中央與地方協力興辦社宅，真正落實居住正義

民眾黨立委立委張其祿指出，台灣房價一路飆漲，房價所得比已經接近10倍、全國房貸負擔率飆至41.19％創下歷史新高，蔡政府過去一再反對推行囤房稅，直到今年5月「716居住正義大遊行」消息曝光，副總統賴清德才突然指示推動囤房稅改革立法，甚至喊出社宅加碼翻倍的空頭支票，讓居住正義的實踐淪為政策買票。

張其祿說，目前所有房屋稅制的改制都面臨以下3個問題：第一、房屋稅計算方式為稅基乘稅率，但稅基評定是地方政府權責；第二、地方可透過技術手段抵制差別稅率；第三、台灣租屋黑市問題嚴重，逃漏稅的房東將更有動機逃稅、誠實繳稅的房東則可能把增加稅負轉嫁給房客，囤房稅2.0恐完全無法達成「去除既有囤房空屋」的效果。民眾黨團認為，中央應該跳脫現行房屋稅的框架，另外制定「囤房特別稅」，在稅基與稅率設計提出真正具威嚇力的方案。

民眾黨團總召邱臣遠說，民眾黨團將提出促進全國住宅使用特別稅條例草案，賦予法令出租免徵、偏鄉免計、稅收專用於興辦社會住等政策，期待能增加多屋族及空置房屋持有稅負，鼓勵房屋釋出；其次應建立「社宅輪候制」讓民眾申請社宅更便利，第三是推動「租屋透明化」可設籍、抵稅、領租補，第四是「改革區徵與重劃」以閒置國有土地興辦社宅。

民眾黨團認為，買不起房子，至少要租得起，讓民眾住在可負擔的房子裡，民眾黨團除了持續推動稅制改革，並促進空屋釋出、租屋市場更加透明，引導房市健全。

民眾黨 社宅 居住正義 囤房稅 行政院

延伸閱讀

陳吉仲請辭農業部長 立委籲行政院盡速准辭

柯文哲副手是誰？前幕僚：難道大家還以為是黃珊珊嗎

張其祿主張調漲基本工資 建立調整標準機制

傳馮世寬轉任政委、嚴德發接退輔會 立委：看不出亮點

相關新聞

饒河夜市貼「900芯」勿違停 徐巧芯：楊佩樺應是狂粉

台灣基進中央黨部發言人楊佩樺20日下午在台北市松山區饒河街夜市旁的大樓，掛上文宣海報，斗大文字寫道請勿違停，下方再搭配上...

影／陳建仁立院報告進口蛋 藍委要求賴清德道歉

行政院長陳建仁上午至立法院進行「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告，在他要上台進行報告前，國民黨立委衝到發言台前，...

政院推囤房稅2.0草案 民眾黨團批選前騙票假動作　

行政院昨天通過囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，最快明年7月才能實施，民眾黨立法院黨團今天質疑，恐怕又是民進黨選前騙票的...

出訪首爾卻未公布挨批黑箱 蔣萬安喊冤：7月就公布了

台北市長蔣萬安9月24日一早將率團前往首爾，參加2023年度的世界城市高峰會市長論壇，以及與首爾市政府簽訂針對青年事務的...

蔣萬安下周出訪南韓3天 將見首爾市長吳世勳

台北市長蔣萬安自2022年上任後，7月首度出訪新加坡考察3天，隨即8月底赴中國大陸參加雙城論壇；另將於9月24日周日一早...

【專家之眼】「新邪惡軸心」形成中 台灣何去何從？

國際局勢變化莫測，中共、俄羅斯及北韓正在形成「類同盟」關係，已經有人稱他們為「新邪惡軸心」；而新邪惡軸心要對抗的當然是美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦