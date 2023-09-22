聽新聞
test
0:00 / 0:00
饒河夜市貼「900芯」勿違停 徐巧芯：楊佩樺應是狂粉
台灣基進中央黨部發言人楊佩樺20日下午在台北市松山區饒河街夜市旁的大樓，掛上文宣海報，斗大文字寫道請勿違停，下方再搭配上「就算你是900芯」諷刺意味十足。被暗指的國民黨北市議員徐巧芯表示，那塊看板很貴都租不下手，「楊應該是我的狂粉。」
徐巧芯曾因違停事件，遭開罰900元，因此被網友稱「900芯」。製作海報的楊佩樺說，徐巧芯的記憶點就是這個被開立900元罰單，會特意在饒河街夜市張貼，則是因為該地為交通違停熱點的前三名，「提醒大家不要學習。」
她說，海報是在20日下午張貼，沒想到大家反應熱烈，好幾位網友回覆想要過去打卡，預計之後也會在做第二幅的海報。
此外，是否代表基進黨參選民代？楊佩樺說，從高雄黨部北上就是為了選舉，「不過要在哪邊參選，則是要看黨中央安排而訂。」
針對張貼海報一事，徐巧芯說，謝謝楊佩樺這麼愛她，應該是她的狂粉，那塊看板很貴自己都租不下手，提醒大家不要違規停車是好事，謝謝楊的宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言