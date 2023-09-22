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饒河夜市貼「900芯」勿違停 徐巧芯：楊佩樺應是狂粉

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台灣基進中央黨部發言人楊佩樺在台北市松山區饒河街夜市旁大樓張貼海報。圖／擷取自台灣基進中央黨部發言人楊佩樺臉書
台灣基進中央黨部發言人楊佩樺在台北市松山區饒河街夜市旁大樓張貼海報。圖／擷取自台灣基進中央黨部發言人楊佩樺臉書

台灣基進中央黨部發言人楊佩樺20日下午在台北市松山區饒河街夜市旁的大樓，掛上文宣海報，斗大文字寫道請勿違停，下方再搭配上「就算你是900芯」諷刺意味十足。被暗指的國民黨北市議員徐巧芯表示，那塊看板很貴都租不下手，「楊應該是我的狂粉。」

徐巧芯曾因違停事件，遭開罰900元，因此被網友稱「900芯」。製作海報的楊佩樺說，徐巧芯的記憶點就是這個被開立900元罰單，會特意在饒河街夜市張貼，則是因為該地為交通違停熱點的前三名，「提醒大家不要學習。」

她說，海報是在20日下午張貼，沒想到大家反應熱烈，好幾位網友回覆想要過去打卡，預計之後也會在做第二幅的海報。

此外，是否代表基進黨參選民代？楊佩樺說，從高雄黨部北上就是為了選舉，「不過要在哪邊參選，則是要看黨中央安排而訂。」

針對張貼海報一事，徐巧芯說，謝謝楊佩樺這麼愛她，應該是她的狂粉，那塊看板很貴自己都租不下手，提醒大家不要違規停車是好事，謝謝楊的宣導。

楊佩樺 徐巧芯 違停

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