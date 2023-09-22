饒河夜市貼「900芯」勿違停 徐巧芯：楊佩樺應是狂粉

台灣基進中央黨部發言人楊佩樺20日下午在台北市松山區饒河街夜市旁的大樓，掛上文宣海報，斗大文字寫道請勿違停，下方再搭配上「就算你是900芯」諷刺意味十足。被暗指的國民黨北市議員徐巧芯表示，那塊看板很貴都租不下手，「楊應該是我的狂粉。」

徐巧芯曾因違停事件，遭開罰900元，因此被網友稱「900芯」。製作海報的楊佩樺說，徐巧芯的記憶點就是這個被開立900元罰單，會特意在饒河街夜市張貼，則是因為該地為交通違停熱點的前三名，「提醒大家不要學習。」

她說，海報是在20日下午張貼，沒想到大家反應熱烈，好幾位網友回覆想要過去打卡，預計之後也會在做第二幅的海報。

此外，是否代表基進黨參選民代？楊佩樺說，從高雄黨部北上就是為了選舉，「不過要在哪邊參選，則是要看黨中央安排而訂。」

針對張貼海報一事，徐巧芯說，謝謝楊佩樺這麼愛她，應該是她的狂粉，那塊看板很貴自己都租不下手，提醒大家不要違規停車是好事，謝謝楊的宣導。