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出訪首爾卻未公布挨批黑箱 蔣萬安喊冤：7月就公布了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加北市數位平權成果發表會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加北市數位平權成果發表會受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安9月24日一早將率團前往首爾，參加2023年度的世界城市高峰會市長論壇，以及與首爾市政府簽訂針對青年事務的合作備忘錄。但議員認為蔣萬安未現在沒公布，質疑黑箱作業；蔣萬安上午參加北市數位平權成果發表會受訪指出，其實在7月分就已經對外公布，當時有說接下來除了去新加坡參訪，9月會到首爾參加世界城市高峰會。

蔣萬安表示，9月24日率團到韓國首爾參加2023年世界城市高峰會以及參與市長論壇，他會在市長論壇發表演說，另外，今年剛好也是台北市和首爾市締結姐妹市55周年，也特別會跟首爾市長會談，另外也會簽署合作備忘錄，同時也藉這次峰會的機會，跟參與的各城市首長進行相關交流。

蔣萬安說，目前安排跟姐妹市，也就是威靈頓市的市長會有一個早餐交流的會談，參加世界城市高峰會，跟55年姐妹是的首爾市長會談。

至於有議員希望隨團也能監督，但市府沒有發布？蔣萬安表示，其實很早就說有這個行程，相關的議程，主辦單位也都有公布，所以這次就是參加會議，主辦單位對於會議管制相當嚴格，這次去最主要就是參加高峰會，並於市長論壇發表演說。議程都是公開的，主辦單位都有公布，周日去，周一參加會議，周二中午就回來。

媒體追問，主辦單位有公布議程，意思是議員要自己去看？蔣萬安說，其實就是很單純去參加論壇、發表演說，跟市長會面就回來，行程很倉促，行程安排比較緊，所以參與論壇、發表演說，因締結姐妹市25周年，和首爾市長見面，簽署備忘錄，周二中午就回來。

首爾 蔣萬安

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