進口蛋爭議 陳建仁：未來在出口國洗選包裝
行政院長陳建仁今天上午赴立法院進行「專案進口雞蛋相關事項」專案報告，他在報告中表示，本次專案進口蛋政策，已確實達到調度穩定市場及保障蛋農生計等效益，「這段時間感謝各位委員提出相關問題，我們已聽到了，也虛心檢討改進」，未來將持續精進相關作為，以確保民眾及蛋農權益。
陳建仁在報告中指出，檢疫不合格的蛋品會退運或銷毀，不符規定的蛋品不會進到國內市場，以保障國人食用安全。他強調，辦理專案進口雞蛋工作過程一切透明公開，可進口的國家與文件資訊，都已公布在防檢署與食藥署官網。
對於進口雞蛋調度流向與效期標示，陳建仁表示，國內販售經洗選之進口雞蛋，包裝盒的製造日期為洗選日，有效日期則應依據出口國來源場標示。自國外輸入到台灣的雞蛋，都有原出口國完整的包裝和有效期限標示，入關申報查驗時必先貨證相符，並通過檢疫與檢驗合格才會放行。
陳建仁也說，中央畜產會後續調度給加工或洗選業者時，也都是原箱標示，產品有效日期都很清楚。而農業部及衛福部本月也同時進行聯合稽查，已於21日完成進口雞蛋洗選業者及倉儲、物流業者聯合輔導。衛福部自9月14日至12月31日將加強市售雞蛋稽查。
對於未來的精進作為，陳建仁提出五點說明：
一，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，以調度加工為主，未來若有需要專案進口殼蛋，原則上在出口國即經過洗選包裝，全程冷鏈運輸到國內市場後上架。
二，建立全國雞蛋通路冷鏈體系，輔導產銷業者建置冷藏（凍）庫即車箱等冷鏈設施設備；三，農業部配合食藥署，登入並定期公布每批進口蛋的進倉、洗選、加工流向，定期彙整調度數量即洗選業者名單，提供衛生單位稽查，以確保過期進口蛋不會流入市場。
四，強化雞蛋業體質韌性及精進國內雞蛋產銷資訊，建立雞蛋產銷資訊平台，提供雞蛋生產資訊、雞蛋產量、洗選雞蛋逐顆噴印之數量與原料蛋進口貨量、種雞場實際進口量等資訊；五，農業部及衛福部持續聯合輔導和稽查進口蛋洗選場與加工廠。
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