進口蛋爭議 陳建仁：未來在出口國洗選包裝

行政院長陳建仁今天上午赴立法院進行「專案進口雞蛋相關事項」專案報告，他在報告中表示，本次專案進口蛋政策，已確實達到調度穩定市場及保障蛋農生計等效益，「這段時間感謝各位委員提出相關問題，我們已聽到了，也虛心檢討改進」，未來將持續精進相關作為，以確保民眾及蛋農權益。

陳建仁在報告中指出，檢疫不合格的蛋品會退運或銷毀，不符規定的蛋品不會進到國內市場，以保障國人食用安全。他強調，辦理專案進口雞蛋工作過程一切透明公開，可進口的國家與文件資訊，都已公布在防檢署與食藥署官網。

對於進口雞蛋調度流向與效期標示，陳建仁表示，國內販售經洗選之進口雞蛋，包裝盒的製造日期為洗選日，有效日期則應依據出口國來源場標示。自國外輸入到台灣的雞蛋，都有原出口國完整的包裝和有效期限標示，入關申報查驗時必先貨證相符，並通過檢疫與檢驗合格才會放行。

陳建仁也說，中央畜產會後續調度給加工或洗選業者時，也都是原箱標示，產品有效日期都很清楚。而農業部及衛福部本月也同時進行聯合稽查，已於21日完成進口雞蛋洗選業者及倉儲、物流業者聯合輔導。衛福部自9月14日至12月31日將加強市售雞蛋稽查。

對於未來的精進作為，陳建仁提出五點說明：