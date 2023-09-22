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陳建仁今報告進口蛋 藍委批書面報告沒檢討如平行時空

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立法院今邀請行政院長陳建仁到國會針對進口雞蛋進行專案報告，國民黨立委洪孟楷則表示，給立委的十頁書面報告中，沒有超思、沒有過期、沒有混蛋、沒有流向，只有老調重彈、歌功頌德。圖／取自洪孟楷臉書
立法院今邀請行政院長陳建仁到國會針對進口雞蛋進行專案報告，國民黨立委洪孟楷則表示，給立委的十頁書面報告中，沒有超思、沒有過期、沒有混蛋、沒有流向，只有老調重彈、歌功頌德。圖／取自洪孟楷臉書

立法院今邀請行政院長陳建仁到國會針對進口雞蛋進行專案報告，國民黨立委洪孟楷則表示，給立委的十頁書面報告中，沒有超思、沒有過期、沒有混蛋、沒有流向，只有老調重彈、歌功頌德，這是什麼平行時空？

洪孟楷在臉書貼文，出示行政院進口雞蛋給立委的書面報告，洪孟楷指出，十頁報告卻像是政府宣傳手冊，除了老調重彈、歌功頌德外，沒有任何民眾所關心的食安議題和進口爭議，過去這三個禮拜，民進黨的高官就像跟人民活在不同的平行時空裡，也難怪那麼多的爭議沒有看到大官們出面回應。

洪孟楷表示，書面報告沒有任何檢討反省，只有政策吹捧，如果真的是如此，那過去三個多禮拜大家討論沸沸揚揚是吵假的嗎？地方政府針對加工廠已經都移送檢調，政府高官還覺得雞蛋問題不大？

洪孟楷也說，若真如報告裡面所說那麼美好，農業部前部長陳吉仲怎麼會請辭不敢到立院面對？無法苦民所苦，是現在民進黨政府最大的悲哀，政府做出這樣的報告，真是把人民當笨蛋。

立法院今邀請行政院長陳建仁到國會針對進口雞蛋進行專案報告，國民黨立委洪孟楷則表示，給立委的十頁書面報告中，沒有超思、沒有過期、沒有混蛋、沒有流向，只有老調重彈、歌功頌德
立法院今邀請行政院長陳建仁到國會針對進口雞蛋進行專案報告，國民黨立委洪孟楷則表示，給立委的十頁書面報告中，沒有超思、沒有過期、沒有混蛋、沒有流向，只有老調重彈、歌功頌德
立法院今邀請行政院長陳建仁到國會針對進口雞蛋進行專案報告，國民黨立委洪孟楷則表示，給立委的十頁書面報告中，沒有超思、沒有過期、沒有混蛋、沒有流向，只有老調重彈、歌功頌德。圖／取自洪孟楷臉書
立法院今邀請行政院長陳建仁到國會針對進口雞蛋進行專案報告，國民黨立委洪孟楷則表示，給立委的十頁書面報告中，沒有超思、沒有過期、沒有混蛋、沒有流向，只有老調重彈、歌功頌德。圖／取自洪孟楷臉書
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立法院今邀請行政院長陳建仁到國會針對進口雞蛋進行專案報告，國民黨立委洪孟楷則表示，給立委的十頁書面報告中，沒有超思、沒有過期、沒有混蛋、沒有流向，只有老調重彈、歌功頌德。圖／取自洪孟楷臉書
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雞蛋 農業部

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