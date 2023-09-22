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蔣萬安下周出訪南韓3天 將見首爾市長吳世勳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安下周出訪韓國3天。圖/報系資料照
蔣萬安下周出訪韓國3天。圖/報系資料照

台北市長蔣萬安自2022年上任後，7月首度出訪新加坡考察3天，隨即8月底赴中國大陸參加雙城論壇；另將於9月24日周日一早率團前往首爾，參加2023年度的世界城市高峰會市長論壇，以及與首爾市政府簽訂針對青年事務的合作備忘錄。

市府指出，本屆高峰會市長論壇中，市長將就「促進及推動創新和創造力」主題發表演說，向所有與會城市首長分享台北的模式與經驗。

市府發言人殷瑋說，蔣市長也將拜會首爾市政府，與吳世勳市長見面交流，除了與高峰會的東道主交流，也將在雙方見證下，由臺北市政府研考會主委俞振華與首爾市未來青年企畫團團長簽訂青年事務合作備忘錄。

此外，市長一行也將邀請同樣參加峰會的姊妹市威靈頓Tory Whanau市長一行，進行早餐會交流。

殷瑋表示，本次出訪行程安排圍繞在城市外交及青年發展兩個主軸，除了以高峰會議程為主之外，也將在行程中，與在韓就學、就業的台灣青年進行茶敘交流，到首爾的大學路參訪文化產業，前往韓國中小企業管理處成立的TIPS town新創育成中心等單位進行新創參訪。

蔣萬安這次行程安排緊湊，除了期待能透過論壇強化城市外交、讓台北模式登上國際舞台，也很關心台韓之間的青年交流，更參考韓國在文化、新創產業的策略與成果，相信此行能滿載而歸。

由於蔣萬安赴新加坡時，前一天才告知議員行程內容，被批評「只有表象」，24日啟程飛往韓國，但事隔至今剩下2天，卻低調保密到家，至今都未向議員、外界對外報告。

殷瑋說，對此，市長會出席這次世界城市高峰會的消息，是在7月出訪新加坡時就已經宣布，而會議的議程也在8月已經由今年的主辦城市首爾公布。高峰會的主辦單位是新加坡與首爾，是鞏固與這兩個城市關係的好機會，同時峰會上也有機會跟各大城市的市長推動城市交流，加上台北市今年跟首爾為締結姐妹市55周年，蔣萬安市長此行具有特別意義。

首爾 青年 新加坡 蔣萬安 南韓 殷瑋

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