【專家之眼】「新邪惡軸心」形成中 台灣何去何從？

國際局勢變化莫測，中共、俄羅斯及北韓正在形成「類同盟」關係，已經有人稱他們為「新邪惡軸心」；而新邪惡軸心要對抗的當然是美國、北約和日、韓的「同盟國」。

諷刺的是軸心國和同盟國的戰爭，是二次世界大戰的歷史。但當時的軸心國是德國、義大利及日本的法西斯主義軸心；而現在的德國及日本，一個是北約組織的要角，另一個則是美國在東北亞的重要盟國。

邪惡軸心名稱就其出現的時間而論，有「舊」邪惡軸心國，指的是2002年在美國911恐攻事件後，小布希總統積極推動反國際恐怖主義，以及策劃逮捕執行911恐攻的塔利班頭頭賓拉登；而把當時支持國際恐怖主義的北韓、伊朗、伊拉克等國家稱為邪惡軸心國。

現在的「新」邪惡軸心國是烏克蘭戰爭發生後，被美國逼出來的。原本被西方孤立的俄羅斯，在9月上旬，普亭和金正恩擁抱成團，雙方將進行軍事合作，澤倫斯基還宣稱北韓的武器，已經被俄羅斯使用在戰場上。

北韓一向以中共馬首是瞻，各方還在揣測北京對俄羅斯及北韓的合作是否知情，誰知道中共中央外事辦主任，也是回鍋的外交部長王毅，9月18日起4天訪問俄羅斯，除了和俄國聯邦安全會議祕書會面外，還面見了普亭。表面上是為了邀請10月普亭和習近平在大陸會面，實際目的之一應該是想暸解北韓和俄羅斯的合作詳情，並且支持他們的合作。事實上，這個所謂新的邪惡軸心國同盟的形成，正是體現中共一直主張的「多邊主義」國際秩序。

「多邊主義」國際秩序主張透過各種國際組織，和平解決國際衝突，追求國際穩定或安全，非美國主張的國際秩序；反對現在以美國為主的「單邊主義」，透過美國與個別不同國家的關係，追求以美國國家利益為主的霸權主義，建立美國所想的國際秩序。

比較玄妙的是，在新的「邪惡軸心國」已然出現時，王毅卻和美國國家安全顧問蘇利文在馬爾他會談12小時，雙方都對外說明多輪會談的主題是台灣問題及俄烏戰爭。雙方都認為台海和平的重要性，但與此同時，侯友宜訪美，傳統基金會的研究員孔明尚，卻透露侯友宜舉經濟學人雜誌認為台灣是現今世界最危險的地方，他並不表認同，只認為台灣面臨中共的威脅及挑戰很大。孔明尚未必能代表美國官方觀點，但很明顯地，至少美國智庫也認為應控管台海危機，使其維持非最危險的地區。

因此，推論王毅和蘇利文在各界都不注意之下會面，可能向美國表示，中共仍可控管北韓，也會控管台海危機，不會失控。

同樣，美方如果沒有認定台海處於「最危險狀態」，顯示美陸雙方都在對抗中，開始進行「戰略收縮」。中共對台武統，美國處處圍堵中共，至少在台灣及美國總統大選期間，行動上會「收縮」。

而王毅在莫斯科，更聯合蒙古國家安全委員會祕書長，加上俄羅斯的聯邦安全會議秘書，舉行三國安全事務高級代表會晤，三個國家將密切合作維護區域安全穩定。因此，所謂「新邪惡軸心國家」，其實包括了上述提到的與中共關係密切的國家，尚包括上海合作組織、東盟國家、一帶一路及絲路論壇的國家，涵蓋面相當廣，包括了中亞、印度半島、中東回教國家及非洲國家，甚至還包括南半球國家。因此，簡單地稱之為新邪惡軸心國家，是否妥當？

從地緣政治來看，中俄企圖成為他們形成的聯盟的核心國家是必然的；因此，地球已成為以東方為主導的聯盟，和以美國、北約為首的聯盟，彼此的對抗。就亞太地區而言，台灣正巧成為東方和西方對抗的「觸區」（contact zone)，其實很有機會成為一個權力平衡的均衡點，既不舔美、又不舔共；既不反中、又不反美。

可到目前為止，比較有競爭力的三組候選人，賴是「依美謀獨」的獨派，侯是「親美和中」的避戰派，柯則是個維持交流5個互相的：沒有詳細論述派。說明他們對台灣在地緣政治東西衝突中，如何在國際社會生存？都沒有再深入探討，這應該是所有總統候選人，未來在政見發表會上，應該向台灣民眾明確交代的。