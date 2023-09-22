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【專家之眼】我國潛在的外交危機

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
Parlacen議長塞魯德率官方代表團會見中華人民共和國外交部長助理兼發言人華春瑩。圖／取自Parlacen Nicaragua Nicaragua臉書
Parlacen議長塞魯德率官方代表團會見中華人民共和國外交部長助理兼發言人華春瑩。圖／取自Parlacen Nicaragua Nicaragua臉書

由我國前友邦尼加拉瓜向中美洲議會（Parlacen）提案，今年8月下旬通過，撤銷我立法院作為該組織永久觀察員的資格，並由中共全國人大取而代之，我外交部也宣布立即退出，結束我國與該議會25年的合作。相對的，在過去3個月，Parlacen議長塞魯德兩度訪問北京，全面改善與大陸的關係，當可視為我國外交的警訊。

繼今年3月，宏都拉斯與我斷交並與大陸建交後，中美洲議會成員國只剩瓜地馬拉一國仍與我國保持外交關係。Parlacen成立於1991年，乃「中美洲統合體」（SICA）的立法機關，成員包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加等6個中美洲國家。此次塞魯德應中國全國人大常委會邀請來訪，可見雙方立法機關已建立重要溝通管道。

SICA下設有中美洲議會、中美洲法院、中美洲經濟整合銀行等機構，在推動地區立法議程與可持續發展和對外交往方面，都有相當的影響力。目前我國仍是SICA的觀察員，以及中美洲經濟整合銀行的會員，並曾大力出資支持。由於SICA設於瓜地馬拉首都，但瓜國又未與大陸建交卻正積極與中國發展關系，自然會產生相當的影響。剛贏得瓜地馬拉總統選舉的阿雷瓦洛曾表示，當選總統後將拓展對中共的關係。

2016年民進黨上台之前，中美洲議會6個成員國還都是我邦交國。從2017年6月到今年3月，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜和宏都拉斯先後琵琶別抱。由於宏都拉斯在當地的影響力甚大，該國總統在6月訪問北京，促進了Parlacen與大陸關係的改善，尤其這些國家對於「一帶一路」倡議樂觀期待，以至於瓜地馬拉也有意跟進。但因，該地區是美國的後院，美方的壓力不容小覷。

此外，8月份賴清德訪問巴拉圭並過境美國，巴國總統潘尼亞也在近日聯合國大會支持我國加入，但此一我南美唯一邦交的國財長近日公開表示，中國在拉美的投資正在取代美歐。但因巴國未與大陸建交，雙方經貿關係存在障礙，故願與任何大陸的投資者對話，導致這南美最大經濟整合組織「南方共同市場」的成員國，與我國的邦交也將受到影響。

由於民進黨政府不接受九二共識，導致當前兩岸形勢兵凶戰危，北京在外交上必不會手軟，而這也不會影響民眾的生活，只會打擊執政黨，且中美洲國家為了維護自身利益，還可能會做出不利台灣的抉擇。如今台灣已退出中美洲議會，是否能繼續在中美洲統合體中繼續擔任觀察員亦成問題。現在卻傳出，瓜地馬拉大選後，因選舉糾紛而可能政變，這都對我國並非是好消息。而上述這些發展，似乎尚未受到台灣媒體的重視，確實值得警惕。

中美洲議會 瓜地馬拉 宏都拉斯 北京

延伸閱讀

瓜地馬拉大選後恐生政變？外交部：持續關注政情發展

宏都拉斯外長雷伊納：與中國建交是正義的選擇

出席瓜地馬拉獨立202周年酒會 陳建仁：攜手擴大民主合作

中美洲議會排台納中 美推文支持台灣國際參與

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