【專家之眼】我國潛在的外交危機

由我國前友邦尼加拉瓜向中美洲議會（Parlacen）提案，今年8月下旬通過，撤銷我立法院作為該組織永久觀察員的資格，並由中共全國人大取而代之，我外交部也宣布立即退出，結束我國與該議會25年的合作。相對的，在過去3個月，Parlacen議長塞魯德兩度訪問北京，全面改善與大陸的關係，當可視為我國外交的警訊。

繼今年3月，宏都拉斯與我斷交並與大陸建交後，中美洲議會成員國只剩瓜地馬拉一國仍與我國保持外交關係。Parlacen成立於1991年，乃「中美洲統合體」（SICA）的立法機關，成員包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加等6個中美洲國家。此次塞魯德應中國全國人大常委會邀請來訪，可見雙方立法機關已建立重要溝通管道。

SICA下設有中美洲議會、中美洲法院、中美洲經濟整合銀行等機構，在推動地區立法議程與可持續發展和對外交往方面，都有相當的影響力。目前我國仍是SICA的觀察員，以及中美洲經濟整合銀行的會員，並曾大力出資支持。由於SICA設於瓜地馬拉首都，但瓜國又未與大陸建交卻正積極與中國發展關系，自然會產生相當的影響。剛贏得瓜地馬拉總統選舉的阿雷瓦洛曾表示，當選總統後將拓展對中共的關係。

2016年民進黨上台之前，中美洲議會6個成員國還都是我邦交國。從2017年6月到今年3月，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜和宏都拉斯先後琵琶別抱。由於宏都拉斯在當地的影響力甚大，該國總統在6月訪問北京，促進了Parlacen與大陸關係的改善，尤其這些國家對於「一帶一路」倡議樂觀期待，以至於瓜地馬拉也有意跟進。但因，該地區是美國的後院，美方的壓力不容小覷。

此外，8月份賴清德訪問巴拉圭並過境美國，巴國總統潘尼亞也在近日聯合國大會支持我國加入，但此一我南美唯一邦交的國財長近日公開表示，中國在拉美的投資正在取代美歐。但因巴國未與大陸建交，雙方經貿關係存在障礙，故願與任何大陸的投資者對話，導致這南美最大經濟整合組織「南方共同市場」的成員國，與我國的邦交也將受到影響。

由於民進黨政府不接受九二共識，導致當前兩岸形勢兵凶戰危，北京在外交上必不會手軟，而這也不會影響民眾的生活，只會打擊執政黨，且中美洲國家為了維護自身利益，還可能會做出不利台灣的抉擇。如今台灣已退出中美洲議會，是否能繼續在中美洲統合體中繼續擔任觀察員亦成問題。現在卻傳出，瓜地馬拉大選後，因選舉糾紛而可能政變，這都對我國並非是好消息。而上述這些發展，似乎尚未受到台灣媒體的重視，確實值得警惕。