竹市都更案 被爆建商關係人當環委

新竹市長高虹安近日深陷都更、土地開發案等風波，昨更遭爆料，審議寡婦樓都更案的環評委員中，中華大學副校長解鴻年、管理學院副院長賴以軒兩人竟擔任過「昇益開發」獨董，且已通過初審，挨批未利益迴避。高虹安昨反嗆說，解鴻年在前市長林智堅時代是專業委員，怎麼到了自己任內，就變成跟建商勾結的學者？

高虹安爭議連環爆，新竹地檢署昨證實，已主動簡報簽分他字案偵辦中，是否有圖利建商、對價關係，都會列入調查。

立委參選人吳崢昨表示，寡婦樓案8月通過環評初審，參與審查的新竹市政府環評委員共7位，竟有兩位擔任過昇益開發獨立董事。

高虹安表示，解鴻年長年在竹市擔任都市計畫等委員，「在前市長林智堅時代是專業委員，怎麼到了高虹安任內，繼續使用此環評委員，就變成跟建商勾結的學者？」這是很大的侮辱。

高虹安還表示，2021年3月，民進黨立法院黨團總召柯建銘、前議員鄭宏輝曾就大新竹發展議題，與解鴻年參與記者會。柯建銘表示，解鴻年現在站在他面前都不一定認得出來。

解鴻年曾任昇益開發獨董遭質疑，昨提出5點回應，各類委員會大會決議時若有利益相關自應迴避，但寡婦樓都更案尚未入環評大會審議，「大會合議才有同意權」。解還表示，寡婦樓案環評小組開了4次，若還不能送大會恐有違專業能力。

市府表示，利益衝突迴避法主要規範公職人員，卸任獨董解鴻年等不受該法規範，尚無利益衝突迴避問題。

另外，市府秘書長張治祥前天會同多名局處長開記者會還原都更重劃相關案件時間序，提及市長高虹安對業務根本不熟悉，沒有能力等，此番話引發討論。竹市府發言人徐千晴昨說，這是指專業分工、依法行政，張要強調的是高虹安沒有要求公務員對哪個案件特別待遇。

竹市府也證實，發現公務同仁將內部公文外流，竟流給一般民眾，已交由政風調查。據了解，並非名嘴李正皓提出的昇益開發核定都更案公文，而是水源農村社區土地重劃案相關公文。