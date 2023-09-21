行政院會通過最低工資法 蔡總統：盼朝野立委加速審議

行政院院會今天通過「最低工資法」草案，蔡英文總統表示，期待朝野立委積極溝通加速審議，一起建構完善的機制保障勞工權益。「給予勞工朋友更多權益的保障，減輕青年朋友的生活負擔，是我們努力的目標。」

蔡總統說，台灣的基本工資，在她的兩個總統任期連續八年調漲，從2016年的2萬8元，到了明年，將調整為2萬7470元，時薪也由原本的120元調整為183元。除此之外，為了穩定及明確地調整最低工資，希望透過立法，將最低工資的審議規範，從法規命令提升到法律層級，並且將所需參考的社會、經濟指標納入法條中，來建構完善的機制，進一步保障勞工朋友的權益。

蔡總統說，今天行政院會通過的「最低工資法」草案，有幾個重要特色。包括組成「最低工資審議會」定期開會，由勞、資、政、學四方委員代表組成，藉由社會對話機制，擬定具有共識的最低工資調整方案；審議所需參採指標明確入法；建立跨領域研究小組先行評估機制；完備最低工資的議決及核定程序。

蔡總統說，法條中有明確規範，行政院不予核定時，由勞動部再行召開會議重審，消除對於最低工資調整的不確定感。

過去7年多來，政府持續推動各項政策，提供勞工朋友更多的支持，對於年輕朋友，也提供職訓資源來協助創業。為了回應青年世代的居住需求，行政院會今天也通過了俗稱「囤房稅2.0」的「房屋稅條例」部分條文修正草案，將送交立法院審議。

蔡總統說，「給予勞工朋友更多權益的保障，減輕青年朋友的生活負擔，是我們努力的目標。針對草案內容，行政部門會積極跟立法院各黨團溝通協調，我也期待朝野立委共同支持，加速完成審議程序。」