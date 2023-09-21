桃園企業聯合會活動 鄭文燦巧遇柯文哲 言語、肢體互動

桃園市桃園企業聯合會今晚舉辦7周年會慶，行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、民眾黨主席柯文哲都受邀，張善政先到場，稍後鄭文燦也進入會場並與張善政同桌，兩人禮貌握手致意沒有太多對話。張善政才一離開，柯文哲座車就到門口，兩人沒碰到面，但是柯在門口「巧遇」要離開的鄭文燦，鄭文燦兩句「歡迎」，並和柯文哲與會長穩懋半導體董事長陳進財合影後，隨即離開，鄭、柯、張未同框。

柯文哲進入會場簡短致詞後，先在主桌和陳進財理事長、副理事長立法委員張育美用餐，與主桌每人敬酒致意，立委萬美玲也同桌，接著逐桌致謝和合影。他稱讚桃園企業聯合會是企業菁英組成的一個社團協會，對桃園的經濟發展有貢獻，也是對台灣的經濟有貢獻；桃園在台灣的產業發展上扮演相當重要的角色，光製造業前百大在台灣的占比桃園就占了三分之一以上，全國各縣市第一，現在大家要關心的是後疫情時代的營造力要注意哪些情形，包括數位轉型。 鄭文燦柯文哲都參加桃園企業聯合會活動，在門口巧遇，兩人與理事長合影。記者鄭國樑／攝影