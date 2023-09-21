蕭美琴投書美媒稱2758決議遭曲解 賴清德肯定

聯合國大會總辯論登場，駐美代表蕭美琴今天投書美媒，指聯大2758號決議不涉台，須迫切阻擋決議遭曲解。她呼籲聯合國，不該被威權統治，應儘早修正台灣政策。民進黨總統參選人賴清德表示，蕭美琴身為駐美外交官，本於職責，替台灣發聲，應該給予肯定。

蕭美琴投書「今日美國報（USA Today）」，指北京長期透過曲解聯合國大會第2758號決議文，阻擋台灣參與聯合國。這項1971年通過的決議，「連一次都沒提到台灣」，當然無權將台灣排除在國際舞台之外。台灣人民對此般歧視感到憤慨，「須迫切阻擋2758號決議遭曲解，這不僅破壞聯合國內法治，更致使台灣人民被噤聲」。

賴清德今天發表醫療及長照政見，媒體問到此事，他表示，蕭美琴身為駐美外交官，本於職責，替台灣發聲，應該給予肯定。

此外，媒體也問進口蛋爭議，是否影響到賴清德選情，之前中常會也傳出賴清德為陳吉仲請辭不捨？賴清德說，關於陳吉仲請辭的事情，他在昨天中常會時候有跟國人報告，沒有另外補充。