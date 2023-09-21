家防法修法將被害人性影像納入保護令 同性配偶也適用

行政院今日通過「家庭暴力防治法」部分條文修正草案，將性影像保護措施納入民事保護令核發款項，並增訂網路平台提供者知有家暴被害人性影像未移除違法刊登之罰則，違者最高可處60萬元罰鍰，未限期改正，得按次處罰。此外，修法亦將同性配偶與其四親等以內親屬納入家暴法適用範圍，保障其權益。

草案增列法院核發之通常保護令，得禁止相對人之特定家庭成員查閱被害人及受其暫時監護之未成年子女戶籍、學籍、所得來源相關資訊；另通常保護令之變更或延長，於通常保護令期間屆滿至法院裁定前，原保護令不失其效力，以有效維護被害人人身安全。

為強化被害人性影像之保護措施，草案增列防止被害人性影像遭散布之相關保護措施為保護令類型，納入違反保護令罪範疇；並增訂網路平台提供者、應用服務提供者及接取服務提供者，知有家庭暴力被害人之性影像，應先行限制瀏覽或移除與被害人性影像資料之義務及違反時之罰責。

草案也強化再犯預防措施，犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有反覆實施家庭暴力行為之虞者，檢察官得聲請預防性羈押或法院得命羈押。

此外，為保障同性婚姻權益，依民法第969條規定，修正「家庭暴力防治法」所定家庭成員有關姻親之範圍，使「同性婚姻當事人與其配偶之四親等以內親屬」發生家庭暴力時，均受「家庭暴力防治法」相關規定規範。