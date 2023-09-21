影／黃國昌指控圖利地方樁腳 鄭文燦：烏賊戰也救不了高虹安

行政院副院長鄭文燦今天到台中了解中橫公路復建計畫，被問到前立委黃國昌指控他圖利地方樁腳問題，鄭文燦說這樣子的烏賊大戰，對民主政治沒有幫助，這樣也救不了高虹安。

鄭文燦被媒體提問，如何看新竹市府只花11個月通過都更案，被質疑有違常理。黃國昌對新竹市似乎比較沒有疑慮，會不會覺得雙標？

鄭文燦表示，黃國昌當然是想要圍魏救趙，但是抹黑無法取代事實，黃國昌也無法壟斷所有正義。黃身為法律人，做了一個非常壞的示範，在沒有任何事實依據底下，任意指控。

鄭文燦說，合法申請、合法審查的案件要經過內政部、農委會層層把關，地方政府也沒有權力去影響，事實上，有些個案會通過、有些個案不會通過，內政部的網站都有紀錄，這樣子的烏賊大戰，對民主政治沒有幫助，這樣也救不了高虹安。