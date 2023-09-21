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政院版囤房稅 2.0 民眾黨質疑成效 將提空屋稅條例

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。圖／聯合報系資料照

行政院會今日通過被視為囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，將送至立法院審議。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，囤房稅2.0草案民間團體還有很多意見，且囤房稅成效不彰，民眾黨團將會在本會期推動空屋稅條立法案，落實居住正義。

邱臣遠指出，相關房屋稅屬於地方政府稅收，相關修法跟地方連動，現行囤房稅成效不彰，空屋率高，因此，民眾黨團將會提出空屋稅條例法案，希望訂法讓有多餘房屋持有者能釋出空屋，讓空屋是用來居住，不是用來炒作。

針對行政院院會通過最低工資法草案，邱臣遠認為，只靠最低工資法不夠，勞動政策不能只是齊頭式進行，很多產業特性跟規模不同，尤其是台灣很多中小企業，如何符合實際狀況，相關政策應該要有所調整。

邱臣遠說，針對研究小組，不希望變成勞資雙方喊價的拉鋸戰場，研究小組定位要明確，且成員要納入勞資代表跟專家學者，同時參考不同產業的工作型態差異，應該要有所配套措施。

邱臣遠 民眾黨 最低工資法

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