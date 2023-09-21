影／一蛋知秋？柯文哲：從蛋就知道民進黨有多糟糕

民眾黨總統參選人柯文哲上午針對近日進口蛋所引發的爭議發表他的看法，除直接挑戰民進黨總統參選人賴清德，呼籲他應該出來代表政府把進口蛋的爭議說清楚，最後更氣憤挑明「民進黨新潮流系不倒，台灣絕對不會好」。

柯文哲上午舉行記者會發表長照政策，拋出七大解方，會後媒體提問：有業者爆料，冒充台灣蛋是農業部所指使，農業部說是誤解，現在又被打臉說公文之前就有說液蛋要標示來源，記者問「為什麼要改標示，是不是中央本來也知道這些蛋的品質堪慮」？柯文哲回答表示，人家說「一葉知秋」，這個是「一蛋之秋」，從這個蛋就知道當前的民進黨有多糟糕，怎麼會搞成這個樣子？從頭到尾沒有一件聽起來是合理的。一人公司資本額50萬就可以標幾億的生意，然後停業都還沒復業，政府就可以跟他簽約，政府可以跟一個還在停業的公司簽約嗎？

柯文哲又說，政府買了1億4千萬顆蛋，到底報廢掉多少，現在看數字都兜不攏，有時5400萬顆有時候6000萬顆，到底報廢了多少？然後剩下的跑去哪裡？我們這個國家怎麼都講不清楚？那些進口1億4千萬顆蛋報廢有沒有看到？到底流到哪裡去？現在已經多久了，這些政府完全都沒有記錄嗎？「一定有的嘛」，那為什麼政府不敢拿出來？柯文哲直言「這一定有問題」！

柯文哲說，我直接挑戰賴清德，「你不是執政團隊的一員嗎？你要不要出來講話？順便自己組個調查團調查」。柯文哲不以為然的說，陳吉仲跟林聰賢下台，原本應在明天要去立法院做專案報告的，現在也不用了，隨便找個替死鬼去就好了。

柯文哲不滿表示，當前的民進黨跟貪汙畫上等號，跟雞蛋、光電、疫苗、口罩全都畫上等號，每一條都貪汙是怎樣？賴清德做為執政的一員，這些事難道都不知道？難道都跟你無關嗎？說到最後，柯文哲非常氣憤的說，「所以我常常在講：新潮流不倒，台灣絕對不會好」。