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陳建仁感謝陳吉仲：不實攻擊會過去 有感政策會留存

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁（右）與農業部部長陳吉仲（左）。記者葉信菉／攝影
行政院長陳建仁（右）與農業部部長陳吉仲（左）。記者葉信菉／攝影

農業部陳吉仲前天請辭獲准，今日生效，行政院會改由代理部長陳駿季進行「進口雞蛋專案成效與精進作為」報告。行政院發言人林子倫轉述行政院長陳建仁在行政院會之裁示，陳建仁感謝陳吉仲付出針對進口蛋的不實攻擊都會過去，但是紮實的農業建設、有感的農民福利都會留存下來。

林子倫轉述指出，陳建仁在行政院會之裁示，針對專案進口蛋，農業部採限時限地原則實施專案進口的調度，來補足國內雞蛋的缺口、平穩蛋價，這是台灣第一次大規模的緊急進口專案，感謝陳吉仲和農業部的盡心盡力、不眠不休，和民間業者共同合作，採購調度進口來台灣，完成不可能的任務。

林子倫轉述，陳建仁說，此作法讓國人吃得到買得到平價的雞蛋，消彌國內雞蛋黑市價格，維持雞蛋供應和價格的平穩。從3到7月進口1億4千多萬顆雞蛋，使得消費者降低購買雞蛋支出，創造整體政策效益達到60億元，高達進口雞蛋支出的10倍以上。

陳建仁在院會中表示，農業子弟出生的陳吉仲，帶領了農業部完成三保一金的四大農民福利體系，而且成功在2020年讓台灣成為口蹄疫非疫區，並且持續防堵非洲豬瘟。2019年農業部也順利解除了漁業黃牌，使台灣遠洋漁業守護了數百億的產值。

陳建仁表示，目前針對專案進口的雞蛋資訊都已透過農業部雞蛋進口專區公布，讓社會大眾查閱，他也請農業部衛生單位持續稽查，確保過期的雞蛋不會流入市場或進行加工，陳也責成農業部持續精進相關的作為，包括有效日期、倉儲保存等，讓業者建立正確管理的作為，提升對食安法規的認知。

雞蛋 農業部 陳建仁 陳吉仲

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