藍推33項優先法案 道安、最低工資、加薪三法入列

立法院明天開議，國民黨團新會期要推動33項優先法案修立法，不乏與國民黨總統參選人侯友宜政見連動，包括攸關用路安全的「道路交通安全基本法」與減緩低薪問題的「加薪三法」、「最低工資法」等，有些已在各委員會審查，有些則已擬好草案版本將提案。此外，藍營優先法案也包括修法檢討再生能源躉購費率、進行勞保撥補及放寬代理孕母等。

根據國民黨團資料，國民黨團也會繼續推動「公民不在籍投票法」立法，建立不在籍投票制度，此草案仍在協商中；推動「學位授予法」修正，推博碩士論文不公開要由「學校學位考試委員會」認定，博碩士生提出學位論文後需進行相似度比對，審核後始才能獲授學位，此草案付委待審中。

另外也已付委待審的「揭弊者保護法草案」，要求保護吹哨者，也列入國民黨團優先法案，黨團也表示，行政院至今沒提出院版揭弊者保護法草案。

國民黨立委呂玉玲提案修正「立法院職權行使法」，要求總統每年提出國家大政方針、向立法院提出國情報告，新任總統就職一個月內赴立法院進行國情報告，也被列於國民黨團優先法案。

此外國民黨也正研議，對於懷疑電視台在選舉開票時「灌票」的申訴多，應提高違反事實查證原則的罰款上限、加重管制；還有國民教育向下延伸至5歲幼兒教育，將受國民教育的年齡及強迫入學年齡修正為5歲至15 歲，也是國民黨團此會期的優先法案，將研議提出修法草案。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，新會期除把關中央政府總預算案，預計有33項優先法案，「囤房稅」、「道路安全基本法」行政院有送案進立法院，「最低工資法」黨團也早有版本，都支持應儘速推動立法，也會繼續推動「證券交易法」、「公司法」、「中小企業發展條例」相關修法，讓企業為員工加薪等。

另「再生能源條例」修法方面，主張台電對於綠能發電的躉購（台電以特定費率購電）費率，應該要滾動式檢討，不能讓綠能公司等有超額利潤，要保障全民權益。

曾銘宗並說，勞保潛藏債務高、累積快，民進黨政府執政來都未提出具體改革，要求政府每年撥補勞保，不能少於800億元，重視全國勞工權益。