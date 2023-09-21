陳吉仲辭官歸建中興大學任教 首日沒排課、未到學校
進口蛋爭議不斷，農業部前部長陳吉仲請辭獲准，今天歸建中興大學任教，不過他今天沒排課，也未進校園。中興大學表示，因屬教師個人行程，學校沒有任何訊息，也尊重教師隱私。
陳吉仲原為中興大學應用經濟學系特聘教授，2016年總統蔡英文上任後，借調任命農委會副主委，後來接任農委會主委，農委會升格農業部後，成為首屆農業部部長。
陳吉仲將在明年5月19日借調期滿，借調滿8年就會回學校，但此次進口蛋爭議不斷，陳吉仲請辭獲准，提前返回學校任教，歸建程序今天完成。
中興大學表示，陳吉仲雖自2016年借調出任農委會副主委後，每學期與系上老師持續都有合授課程，課程多是「非市場財之經濟分析」、「計量經濟理論」及「氣候變遷經濟分析」；陳是應用經濟系專家，歸建返校任教，校方與學生都很開心。
據了解，陳吉仲目前在興大已排定的課程是「計量經濟理論」，系上後續會視情況再調整課程。
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