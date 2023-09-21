快訊

高虹安清理戰場？「和解之神」出手侵權案 貪汙案還有硬仗

乙武洋匡穿短袖遭嗆「噁心」 PO裸身照霸氣回擊「這就是我的身體」

最挺烏克蘭的波蘭，為何撕破臉？糧食與砲彈的援助兩難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台高檢與行政院食安辦記者會 檢察長先離場…混蛋事件避而不談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
台高檢檢察長張斗輝今與行政院食安辦舉行「加強打擊境外茶混充台茶」記者會，台高檢卻對近來混蛋事件避而不談。記者王聖藜/攝影
台高檢檢察長張斗輝今與行政院食安辦舉行「加強打擊境外茶混充台茶」記者會，台高檢卻對近來混蛋事件避而不談。記者王聖藜/攝影

台高檢與今天聯合行政院食品安全辦公室，舉行「加強打擊境外茶混充台茶」記者會，向國人報告檢察機關結合司法警察與行政機關合作，強力查察成果，重申維護茶農、業者及保障國人食安決心。但台高檢對「境外茶混台茶」侃侃而談，卻對近來導致前農業部長陳吉仲辭職下台的混蛋事件「境外蛋混台蛋」避而不談，僅低調表示依法交由各地檢署偵辦。

據了解，今天記者會，台高檢檢察長張斗輝事前便以研判媒體可能會追問混蛋事件台高檢是否要擔起統籌偵辦的角色，因此開場簡單致詞後便迅速離去。台高檢發言人、書記官長陳玉萍則表示，目前就交由各地檢偵辦，台高檢不便表示意見。

為確保台茶優良品質不被不肖業者拖累，行政院前院長蘇貞昌曾在於行政院食安會報中指出，越南茶混裝台茶魚目混珠的違法情形日益嚴重，請相關部會加強查緝，因此由行政院食安辦協調跨部會合作查緝。

台高檢為此於去年成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，統合各地檢署打擊民生犯罪平台，與行政機關迅速溝通、協調，自同年4月6日起連續召開6次加強打擊聯繫會議」，結合檢方、行政機關與司法警察等三方力量，破獲多起以境外低價茶混充高價台灣茶，甚至還拿去參加比賽的案件，各地檢截至去年共查扣偽冒茶葉共120公噸，避免合法茶商、茶農約2億5000萬元的損失。

歷經去年雷厲風行的查緝，今年再度發動「春節」及「春茶」二波專案，分別查獲8家及7家不法業者，但整體查獲違法比率已由23%降至18%，且今年至今再無茶葉比賽中出現混充情事，顯見相關專案確有成效。

行政院 食安 茶葉

延伸閱讀

銀行經理偽造定存單判決撤銷 最高檢：掃掉再審平冤障礙

諸慶恩案檢察總長提非常上訴 台高檢：研議視新事證聲請再審

陳吉仲請辭獲准 行政院：陳建仁已指派陳駿季暫代部長一職

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

相關新聞

陳建仁感謝陳吉仲：不實攻擊會過去 有感政策會留存

農業部長陳吉仲前天請辭獲准，今日生效，行政院會改由代理部長陳駿季進行「進口雞蛋專案成效與精進作為」報告。行政院發言人林子...

民進黨去年收能源公司上百萬捐款 賴勁麟也貢獻20萬

監察院今天公布去年度政黨申報政治獻金會計報告書，民進黨去年收受能源公司政治獻金捐款超過百萬元，雲豹能源公司前董事長賴勁麟...

進口蛋事件燒不停 館長痛罵陳吉仲該被抓去關

進口蛋事件延燒，網紅「館長」陳之漢今日批評，進口蛋事件從頭到尾都有問題，銀行洗錢法規定許多，如此大的金流，哪間銀行會借？...

政院通過囤房稅 2.0草案 時力批宣示意義大於實質效果

行政院會今日通過被視為囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，將送至立法院審議。時代力量發言人余佳蒨表示，蔡英文總統在執政8年...

影／一蛋知秋？柯文哲：從蛋就知道民進黨有多糟糕

民眾黨總統參選人柯文哲上午針對近日進口蛋所引發的爭議發表他的看法，除直接挑戰民進黨總統參選人賴清德，呼籲他應該出來代表政...

藍推33項優先法案 道安、最低工資、加薪三法入列

立法院明天開議，國民黨團新會期要推動33項優先法案修立法，不乏與國民黨總統參選人侯友宜政見連動，包括攸關用路安全的「道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦