台高檢與行政院食安辦記者會 檢察長先離場…混蛋事件避而不談

台高檢與今天聯合行政院食品安全辦公室，舉行「加強打擊境外茶混充台茶」記者會，向國人報告檢察機關結合司法警察與行政機關合作，強力查察成果，重申維護茶農、業者及保障國人食安決心。但台高檢對「境外茶混台茶」侃侃而談，卻對近來導致前農業部長陳吉仲辭職下台的混蛋事件「境外蛋混台蛋」避而不談，僅低調表示依法交由各地檢署偵辦。

據了解，今天記者會，台高檢檢察長張斗輝事前便以研判媒體可能會追問混蛋事件台高檢是否要擔起統籌偵辦的角色，因此開場簡單致詞後便迅速離去。台高檢發言人、書記官長陳玉萍則表示，目前就交由各地檢偵辦，台高檢不便表示意見。

為確保台茶優良品質不被不肖業者拖累，行政院前院長蘇貞昌曾在於行政院食安會報中指出，越南茶混裝台茶魚目混珠的違法情形日益嚴重，請相關部會加強查緝，因此由行政院食安辦協調跨部會合作查緝。

台高檢為此於去年成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，統合各地檢署打擊民生犯罪平台，與行政機關迅速溝通、協調，自同年4月6日起連續召開6次加強打擊聯繫會議」，結合檢方、行政機關與司法警察等三方力量，破獲多起以境外低價茶混充高價台灣茶，甚至還拿去參加比賽的案件，各地檢截至去年共查扣偽冒茶葉共120公噸，避免合法茶商、茶農約2億5000萬元的損失。

歷經去年雷厲風行的查緝，今年再度發動「春節」及「春茶」二波專案，分別查獲8家及7家不法業者，但整體查獲違法比率已由23%降至18%，且今年至今再無茶葉比賽中出現混充情事，顯見相關專案確有成效。