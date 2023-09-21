桃園農地解編給民進黨金主 黃國昌再嗆鄭文燦

行政院副院長鄭文燦批前立委黃國昌針對桃園農地解編的發言是抹黑。黃國昌今受訪表示，桃園市一塊土地3萬8000多坪剛好在鄭文燦擔任桃園市長時解編，該土地又剛好是民進黨金主持有，勸鄭文燦別想靠話語權優勢就輕輕帶過，人民都有眼睛，看得清楚。

黃國昌說，昨天晚上收到桃園市府內部吹哨者寄來的公文，對方說「國昌老師謝謝你，這麼多年了，終於有人敢講。」鄭文燦時任桃園市長時，在2015年正氣凜然要求拆除違建，該土地後來賣給「莊董」，桃園市府就不強制執行，再過兩年，解編程序就完成，不要再說這是配合國土計畫、配合整編。

黃國昌指出，桃園市有一塊土地三萬八千多坪剛好在鄭文燦解編完成土地之前被民進黨金主買走，上面的違建不是說要立即拆除？怎麼變成莊董持有後，本來要拆的違建都不用拆了？鄭文燦不要迴避問題，別靠媒體上話語權優勢說這是抹黑就想輕輕帶過，人民都有眼睛，沒那麼笨。

關於新竹市長高虹安與建商事件，黃國昌也表示，任何縣市首長處理市地重劃、地目變更、都市更新都要接受最嚴格的檢視，高虹安也不例外。

黃國昌說，他標準很清楚，任何市長牽涉到市地重劃，特別是自辦市地重劃這六個字，都要接受最嚴格檢視，包括高虹安、鄭文燦、宜蘭縣長林姿妙，要了解案子在執行時，是為財團利益還是人民利益，地目變更應該全面檢討。