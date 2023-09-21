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瓜地馬拉大選後恐生政變？外交部：持續關注政情發展

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
瓜地馬拉共和國今年8月20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，由「種子運動黨」（Movimiento Semilla）總統候選人阿雷瓦洛（César Bernardo Arévalo de León）勝選，但現在卻傳出可能發生政變。 歐新社
瓜地馬拉共和國今年8月20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，由「種子運動黨」（Movimiento Semilla）總統候選人阿雷瓦洛（César Bernardo Arévalo de León）勝選，但現在卻傳出可能發生政變。 歐新社

我國友邦瓜地馬拉今年8月舉行大選第二輪投票，由總統候選人阿雷瓦洛（César Bernardo Arévalo de León）贏得勝選，但現在卻傳出有政變之虞。我外交部今重申，我國尊重瓜國民主選舉的結果，並持續關注瓜國選後政情發展，對瓜國司法運作程序沒有評論，也強調將持續與瓜國新政府深化交流與合作。

瓜地馬拉共和國今年8月20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，由「種子運動黨」（Movimiento Semilla）總統候選人阿雷瓦洛（César Bernardo Arévalo de León）勝選。

不過瓜地馬拉「最高檢察官辦公室」於上周突襲該國選舉機構，並強行開啟遭密封的票匭。瓜地馬拉檢察官稱「種子黨」黨員在投票前出現違規登記行為，但該黨堅決否認所有指控。美國駐美洲國家組織（Organization of American States）大使莫拉（Francisco Mora）18日敦促瓜地馬拉當局，停止針對選舉官員及阿雷巴洛政黨的「恐嚇行動」。

巴西總統魯拉（Luis Inácio Lula da Silva）19日在聯合國大會發表演說，警告瓜地馬拉存在政變風險，將妨礙民主選舉的獲勝者就職。瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）對此則批評選舉遭受「非必要的外國干預」，但也重申「和平轉移政權」的承諾。

外交部表示，我國尊重瓜地馬拉民主選舉的結果，也持續關注瓜國選後政情發展，但外交部對瓜國司法運作程序沒有評論，外交部拉美司副司長張自信表示，台灣會基於兩國傳統友誼，跟新政府持續加強雙邊合作關係與交流；他們現在還在後續選後的程序處理，我們持續在關注，目前來講並沒有特殊的、不同的情形，或暴亂。

瓜地馬拉 外交部

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