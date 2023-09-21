遭控環委是建商關係人 高虹安：林智堅任內長年聘用

新竹市「寡婦樓」都更案爭議持續中，政治評論員李正皓和民進黨立委參選人吳崢今天接連爆料，審議寡婦樓的環評委員中，竟然有解鴻年、賴以軒等2人是擔任過「昇益開發」的獨董，批評都不用利益迴避？對此，新竹市長高虹安澄清，「解鴻年長年在竹市擔任都市計畫等委員，在前市長林智堅時代是都市計畫專業的委員，怎麼到了高虹安任內，繼續使用此環評委員，就變成一位跟建商勾結的學者？」

李正皓在臉書上爆料，寡婦樓5個月內，3次召開環評會議讓此案跳過二階段環評，直達本壘「環評大會」，這就是極音速環評，問題出在這個環評案的主持人兼環評委員竟然是 「建商關係人」。長期擔任「昇益開發」的獨立董事，直到今年6月才離職，改由自己太太張馨文擔任接替自己獨立董事的位置。而昇益開發是高虹安回建築豪宅屋主林美滿的關係企業。

對此，高虹安今天早上在竹蓮國小參加記者會，會後接受聯訪回應。她澄清，中華大學副校長解鴻年具都市計畫的專業，長年在竹市都審、都更等都市計畫或環評委員會擔任委員，這並不是她（高虹安）說的算。因為林智堅任內，解鴻年已被聘為環評委員會的委員，也請外界相信學者專業。

其次，也不是只有林智堅市府給予學者專家肯定，在2021年3月，總召柯建銘、前議員鄭宏輝曾就大新竹發展議題，曾與解鴻年參與記者會活動。她反問「謝鴻年當年在林智堅、柯建銘的眼中是都市計畫專業的委員，怎麼到了高虹安任內，繼續使用此環評委員，就變成一位跟建商勾結的學者？」

高虹安呼籲，希望不要因政治操作，將原本在把一位原本在民進黨很多政治人物認為的學者專家，突然就變成與建商勾結，或極音速開發，這對學者專家來說，是很大的侮辱。

她再次強調，環評會議是在環保局內部，先就都審會議前的準備工作，在環評小組會議中，從公文可發現，是局長代為決行會議紀錄內容，甚至在都審會都還未入案開始，不要無限上綱成都審已經核定通過，這兩件事情完全是偷換概念。