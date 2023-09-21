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影／館長、黃國昌辦居住正義活動 獨缺民進黨代表參加

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨、民眾黨、時代力量都派立委代表到場支持，獨缺民進黨沒派人參加，也成為活動圍剿目標，民進黨政府新法「囤房稅2.0」也遭批是打假球。記者張睿廷／攝影
國民黨、民眾黨、時代力量都派立委代表到場支持，獨缺民進黨沒派人參加，也成為活動圍剿目標，民進黨政府新法「囤房稅2.0」也遭批是打假球。記者張睿廷／攝影

網紅館長陳之漢、前立委黃國昌今天上午在行政院、立法院接連舉辦記者會，批評民進黨政府當初選舉開的居住正義、司法改革支票都沒達成，要求所有官員正視居住問題。國民黨、民眾黨、時代力量都派立委代表到場支持，獨缺民進黨代表，也成為活動圍剿目標，民進黨政府新法「囤房稅2.0」也遭批是打假球。

陳之漢、黃國昌今天上午先在行政院舉辦「執政已經七年半 民進黨別再擺爛」記者會，齊呼口號「國會新會期 承諾別忘記」。兩人隨後帶著相關團體與支持者步行至立法院群賢樓，國民黨立委李德維、民眾黨立委邱臣遠、時代力量陳椒華3名在野黨立委都到場參加活動。

陳之漢表示，716遊行只是開始，民進黨不修法，使台灣原地踏步8年，民眾一定會記得。黃國昌說，民進黨執政七年多，開過司改國是會議，也得到相當多結論，但行政官員一而再、再而三跳票承諾，每次都用還需要再研議來敷衍大家。依照國會慣例，只要行政院擺爛，不提出草案，其他立委、黨團即使提出法律修正案，掌握多數的民進黨依然不會排審。

針對目前已有部分716遊行訴求排入立法院審查優先法案。黃國昌對此表示，2016年有許多優先法案，但是都沒有通過，甚至沒審，到現在2023年都還沒有通過。包括反媒體壟斷法、兩岸監督條例，到現在都完全蒸發。

陳之漢批，在野三黨團都有派代表，相信最後一個會期會努力針對兩訴求提出草案，今天沒看到民進黨代表，到時候就看民進黨是否排審，或是會否決在野黨提案。民進黨有強大過半數力量，在台灣沒有過不了的法，只有不想過的法。

李德維表示，很遺憾民進黨提出打假球式的囤房稅2.0，國民黨總統參選人侯友宜承諾的所得稅、房屋稅、相關改革法案條文也會在今天早上國民黨內部會議通過，列為本會期優先法案。國民黨追求的居住正義是希望囤房的人把房子釋出，讓民眾能租房或買房。

邱臣遠說，青年現在四不一沒有，結不了婚、買不起房、找不到好工作、存不了錢、對未來沒希望，高房價造成社會分配問題，民進黨的居住正義三支箭，講得震天響，但8年都射到哪裡去？射到青年都躺平了。民眾黨在下周二黨團會議會正式提案中央所謂囤房特別稅，研擬全國空屋特別稅，作為這個會期優先法案。

陳之漢、黃國昌今天上午先在行政院舉辦「執政已經七年半 民進黨別再擺爛」記者會，齊呼口號「國會新會期 承諾別忘記」。兩人隨後帶著相關團體與支持者步行至立法院群賢樓。記者張睿廷／攝影
陳之漢、黃國昌今天上午先在行政院舉辦「執政已經七年半 民進黨別再擺爛」記者會，齊呼口號「國會新會期 承諾別忘記」。兩人隨後帶著相關團體與支持者步行至立法院群賢樓。記者張睿廷／攝影

陳之漢 黃國昌 居住正義

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