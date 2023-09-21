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賴清德「長照3.0」 照顧者不離職、機構住宿補助加碼

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天提出「長照3.0」政見。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天提出「長照3.0」政見。記者許正宏／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天針對人口老化問題，提出打造「長照3.0」的政策願景。他表示，未來將會幫助照顧者，讓「照顧者不離職、照顧者有喘息」，鼓勵企業針對家庭有照顧需求的員工，落實彈性工作安排，「這一點政府會積極負起責任，跟資方建立合作方式。」

賴清德今天表示，他未來推動的「長照3.0」，會和「長照2.0」有四個不一樣。第一是「強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構」。包括新增居家或社區的晚間到宅照顧與夜間緊急服務，建立24小時的重度失能者支持服務；且針對重度失能者，增加住宿式服務機構的量能，盤點公有土地，由政府興建機構，提供更多公共化的住宿服務，或透過提供土地委託民間業者興辦，提供準公共化住宿式機構服務；另也包括提高補助，今年「住宿式服務機構使用者補助方案」已經由原來的每年最高6萬元，提高至最高12萬元、並取消排富，未來將逐漸提高至每月最高1萬5000元、一年最高18萬元。

賴清德說，第二個不同是幫助家庭照顧者，讓「照顧者不離職、照顧者有喘息」。針對輕中度失能者，「提高一對多的社區照顧服務比例」，增加人力運用效率；鼓勵企業針對家庭有照顧需求的員工，落實彈性工作安排；強化提供家庭照顧者「喘息服務」；並擴大試辦「全責照護制度」，持續增設醫院照服員，確保人力穩定與服務品質；最後是改善巴氏量表，未來會考量年齡、身心障礙、重大傷病、罕見疾病、癌症、中風等不同類別條件，建立多元標準，滿足照顧服務需求。

賴清德指出，第三個不同是「提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能」，包括擴大基層關懷據點服務量能；在功能上，加強社區式服務據點「照顧服務」功能；推動照顧科技創新，提供雲端數位化診療服務及長者居家遠距照護。

賴清德也說，第四不同是「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」，建立以長照社區整體照顧體系為基礎的共生社區；擴大出院準備，補助醫院銜接長照所需的人力負擔，這是醫療跟長照的結合；落實居家醫療與長照接軌，推動高齡者家庭醫師制度，這是社區醫療跟長照制度的銜接；優化居住無障礙空間，擴大並補助老舊公寓增設電梯與升降梯等設備。

長照 賴清德 住宿

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