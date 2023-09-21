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吳釗燮率團訪友邦 遞送總統親筆賀函

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮（右）向總督萊柏（左）遞送蔡英文總統的親署賀函。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（右）向總督萊柏（左）遞送蔡英文總統的親署賀函。圖／外交部提供

外交部吳釗燮日前以總統特使身分率團訪問友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦，祝賀克國獨立40週年，並共同慶祝台克建交40周年。吳釗燮也在訪問期間向克國總督，和總理遞送遞送蔡總統及行政院長陳建仁親筆賀函。

吳釗燮以總統特使身份於9月18日至20日率團訪問友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦。他於訪問期間出席克國獨立40周年慶典及總督府慶祝酒會，並拜會克國總督萊柏（Marcella Liburd）及接受總理德魯（Terrance Drew）晚宴，他也分別向萊柏及德魯遞送蔡總統及陳建仁親筆賀函，表達我國政府與人民誠摯祝賀，並對克國長年支持我國參與國際組織表達感謝，同時與德魯等政要就兩國合作關係及共同關切議題廣泛交換意見。

外交部指出，吳釗燮訪問期間也與克國外長道格拉斯（Denzil Douglas）舉行雙邊會談，並在總理見證下簽署台克「外交人員訓練及交流合作協定」，彰顯台克兩國建交40周年重要里程碑。兩國外交部未來將依據此協定，在人員互訪、外語暨專業培訓以及政策研析等面向上，進行全方位交流合作，強化雙方互信與瞭解，進一步深化台克友好情誼。

吳釗燮也前往克國尼維斯島出席副總督琜柏（Hyleeta Liburd）及該島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）聯合午宴，副總督及行政首長率該島官員誠摯歡迎吳釗燮一行到訪，並感謝我國長年協助克國社會經濟發展。午宴結束後，布蘭特利也陪同吳釗燮訪視我國援建的Malcolm Guishard海岸景觀公園、觀摩我國華語教師在尼島的教學成果，並品嚐曾負笈台灣的尼島青年調製珍珠奶茶。

訪問期間，吳釗燮特地前往慰問第二度應邀前往克國訪演的我國三軍儀隊，並赴我國駐克國大使館及技術團慰勞在前線打拼的駐外人員，肯定我國駐克國館團的辛勞與努力，並期勉駐外同仁持續深化台克兩國友好邦誼。

吳釗燮 外交部

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