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監院公布111年政黨政治獻金 藍綠短絀都破千萬

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監院公布111年政黨政治獻金，藍綠短絀都破千萬。圖為監察院外觀。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
監院公布111年政黨政治獻金，藍綠短絀都破千萬。圖為監察院外觀。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

監察院今天公布去年度政黨申報政治獻金會計報告書，藍綠短絀皆破千萬元，民進黨去年政治獻金收入1.25億餘元、支出1.47億餘元，短絀2246萬餘元；國民黨收入1.28億餘元、支出1.38億餘元，短絀1055萬餘元；民眾黨則總計結餘914萬餘元。

根據監察院公布資料顯示，民進黨去年收入1億2517萬7107元，其中個人捐贈8452萬7323元、營利事業捐贈3130萬8000元；支出1億4764萬4672元，包括業務費用2804萬3367元、人事費用2407萬161元等。總計結餘為負2246萬7565元。

國民黨去收入1億2839萬4540元，其中個人捐贈7218萬6043元、營利事業捐贈5537萬3074元；支出1億3894萬5338元，包括業務費用4145萬5306元、人事費用7873萬6644元等。總計結餘為負1055萬798元。

民眾黨去收入3799萬5587元，其中個人捐贈2602萬5804元、營利事業捐贈1016萬1985元；支出2884萬6628元，包括業務費用833萬3914元、人事費用1347萬6860元等。總計結餘為914萬8959元。

時代力量去年收入1637萬4632元，其中個人捐贈1408萬6641元、營利事業捐贈133萬4197元；支出2001萬9574元，包括業務費用661萬474元，無人事費用等。總計結餘為負364萬4942元。

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