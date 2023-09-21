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影／與柯文哲長照政策隔空拚場？賴清德：應該是巧合

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）今天在中央黨部舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」，針對醫療與長照3.0提出相關政見。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）今天在中央黨部舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」，針對醫療與長照3.0提出相關政見。記者許正宏／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天在中央黨部舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」，針對醫療與長照3.0提出相關政見。

賴清德以自己醫生出身為背景，表示未來當選後將提高醫護人員薪資、強化原住民健康服務、用智慧醫療結合健康照護、設立「百億癌症新藥基金」等，賴清德表示他擔任過行政院長、台南市市長，對整個國家的醫療政策相當熟習，也了解目前台灣社會對醫療的需要，強調「請大家支持我，我會給大家健康台灣及樂齡的幸福社會」。

由於民眾黨總統參選人柯文哲今天也發表長照政策記者會，記者詢問是否為隔空拚場？賴清德笑說應該是巧合，政見討論已久，排定推出時間，也是之前就設定的。

民進黨總統參選人賴清德（圖）今天舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，針對醫療與長照3.0提出相關政見，由於民眾黨總統參選人柯文哲今天也發表長照政策，記者詢問是否是隔空拚場？賴清德笑說應該是巧合。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德（圖）今天舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，針對醫療與長照3.0提出相關政見，由於民眾黨總統參選人柯文哲今天也發表長照政策，記者詢問是否是隔空拚場？賴清德笑說應該是巧合。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德（圖）今天舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，針對醫療與長照3.0提出相關政見，賴清德以自己醫生出身為背景，表示他擔任過行政院長、台南市市長，對整個國家的醫療政策相當熟習，也了解目前台灣社會對醫療的需要，強調「請大家支持我，我會給大家健康台灣及樂齡的幸福社會」。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德（圖）今天舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，針對醫療與長照3.0提出相關政見，賴清德以自己醫生出身為背景，表示他擔任過行政院長、台南市市長，對整個國家的醫療政策相當熟習，也了解目前台灣社會對醫療的需要，強調「請大家支持我，我會給大家健康台灣及樂齡的幸福社會」。記者許正宏／攝影

賴清德 長照 薪資

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