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5縣市營養午餐不用液蛋 團膳業者怕麻煩乾脆不做蛋料理

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
加工液蛋廠將混合蛋標示台灣，引發食安疑慮。北北基桃及台中市皆暫緩營養午餐使用液蛋。示意圖／新北市農業局提供
加工液蛋廠將混合蛋標示台灣，引發食安疑慮。北北基桃及台中市皆暫緩營養午餐使用液蛋。示意圖／新北市農業局提供

加工液蛋廠將混合蛋標示台灣，引發食安疑慮。北北基桃及台中市皆暫緩營養午餐使用液蛋，有團膳業者怕引起更多紛亂，乾脆近期用其他蛋白質取代蛋。市議員林秉宥指出，這項決策造成團膳食安風險增加、蛋價波動、學生蛋白質攝取短少，農業部忙半天穩住蛋價，卻被幾個首長聯手破功。

林秉宥認為，團膳廚房處理殼蛋量能跟液蛋廠相比，團膳食安風險更高，一間3000人的學校，一人一份蛋，完全沒有變質很難，處理流程沒到位「準備整鍋掰掰」，因此捨液蛋用帶殼蛋絕對是本末倒置。

殼蛋價比液蛋高但團膳費用沒增加，若家長會願意增加負擔成本，可以預期蛋價波動；若沒有人付處理殼蛋額外成本，團膳業者只好修改菜單，由營養師精算好的蛋白質攝取量將可預期減少。林批，農業部為進口蛋忙半天遭遇重大犧牲後，勉強穩住蛋價，結果被幾個首長聯手破功，現在團膳業者大概到處忙著找蛋買蛋，或是一不做二不休的把蛋從菜單上拿掉。

新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲指出，農業部、食藥署兩邊對於產地實質轉型的產品標示認定有出入，讓台中市兩家蛋加工廠被講是「混蛋」廠商，若營養午餐業者用到媒體報導問題廠商蛋品，又有被追查顧慮，乾脆近日先用其他蛋白質取代蛋，新北市府也已經發公文給廠商，讓他們可以用其他蛋白質替代。

上將團膳總經理洪世源則說，他們一年前便擔心液蛋來源不明，早就不使用液蛋，這波暫緩使用對他們來說影響不大，不過使用殼蛋成本確實比液蛋高約一成，人力成本也是。此外，用殼蛋製作團膳部分，洪世源說，他們少量多次處理，且處理完就放入冷藏避免蛋變質。

液蛋 蛋價

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