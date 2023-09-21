新竹視察防災演練 媒體問進口蛋風波 蔡英文笑而不答

今天9月21日是國家防災日，總統蔡英文今天上午前往新竹特殊教育學校視察校園地震避難掩護演練，現場模擬發生規模5地震，時間約40秒，在老師指引下，所有身心障礙學生立即進行就地掩護，並依序到指定地點疏散。媒體追問蔡英文進口雞蛋爭議，但她笑而不答快步離開。

蔡英文致詞時表示，24年的今天發生了921大地震，造成嚴重災情，因此將9月21日訂為國家防災日，就是希望民眾將防災意識落實在生活中，今天包括新竹特殊教育學校，全國各地校園都進行了地震避難掩護演練，從剛剛演練中，可以看到所有同學都能聽到警報後，在相互協助之下確實完成防災動作，並依序到達指定的避難疏散地點。

蔡英文說，學校也透過各種方式，緩解同學們收到警報時的緊張情緒，感謝校長和老師們努力，讓重要的防災教育充分落實，這任務不簡單，需要更多心思和周全的規畫，各位師生的付出令人佩服。

蔡英文也提醒，地震和其他天災的威脅隨時、隨地都有可能發生，今年土耳其、摩洛哥都發生大地震，全球面對災害挑戰增加，但只要做好準備，就能因應災害發生，保護好自己也保護好家人。

蔡英文也希望全國同學可以一起來做防災小老師，把學到的防災知識和家人、朋友分享，大家一起提升校園防災韌性，給孩子們一個最安全、友善的學習環境。