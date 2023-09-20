蔡英文：台海和平穩定符合所有人的利益

蔡英文總統應紐約非營利組織Concordia之邀，於今晚間在2023年度峰會（2023 Concordia Annual Summit）中發表錄影專題演說。蔡總統表示，台灣是國際民主社會的重要夥伴，也在全球供應鏈中占有關鍵地位，台海的和平穩定符合所有人的利益。她感謝許多國家聲援台灣的國際參與。有了更廣泛的參與，台灣可以為推動永續發展和全球福祉做出更多貢獻。

蔡總統表示，今年峰會的主題，強調民主、全球安全和人權對於促進社會進步的重要性，有助指引前行的道路，而這些也都是台灣關注的議題。「我們對堅守民主、安全和人權的承諾，是一切作為的方針。我們與國際交往是秉持著和共享民主價值的友邦及理念相近夥伴合作的信念。」

蔡總統說，台灣除了是國際民主社會的重要夥伴外，也在全球供應鏈中占有關鍵地位，生產全世界9成以上的先進半導體，每年全球約有近半數貨櫃船通過台灣海峽。這使得台灣及此區域的安全更為重要，因為台海的任何干擾都可能波及全球，正如近年來所看到的重大事件。事實上，台海的和平穩定符合所有人的利益。

蔡總統說，因此灣及區域安全面臨日益嚴峻的挑戰令人擔憂。「我們的威權鄰居每天發動數百萬次網路攻擊、頻繁的軍事演習及其他形式的灰色地帶活動，對台灣及其友邦極限施壓」。在台灣首當其衝面臨持續不斷的威脅時，也深知必須努力不懈以維護和平，並保護得來不易的民主。然而，為了因應中國日益挑釁的作為，並確保區域和世界的穩定，國際合作至關重要。

蔡總統指出，令人欣慰的是，許多世界領袖同為關切。聯合國古特雷斯（António Guterres）秘書長今年曾表示，聯合國將全力協助緩解台灣海峽的緊張局勢。就在上個月，美國、日本和韓國的領袖重申，台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全繁榮不可或缺。非常感謝許多國家聲援台灣的國際參與。有了更廣泛的參與，台灣可以為推動永續發展和全球福祉做出更多貢獻。

蔡總統說，但台灣的安全和國際參與，不僅是為了維護共同的經濟利益及促進進步，也是為了捍衛自由、民主和尊重人權等普世價值，「這些價值對我們的福祉至為重要。無論前方的道路多麼艱難，我們對這些價值的承諾都不能動搖。」

蔡總統表示，在目睹民主普遍倒退之時，不該忘記達致民主的歷程。台灣克服數十年的威權統治和戒嚴，實現了民主。「當前威權主義擴張的趨勢令人憂心，也威脅我們的安全，但是今天台灣享有的強健民主制度，對抵抗威權主義擴張者當有鼓舞作用。只要團結一致，堅守信念，相信我們將克服眼前的挑戰，並促成全世界更多進展。」