住建商房、審建商案 邱顯智批高虹安踩利益迴避紅線

新竹市長高虹安近日接連被指控放行都更與土地重劃案件，由於高虹安男友租屋處正是知名建商的指標建案「回建築」，時代力量立委邱顯智強調「不管誰擔任新竹市長，一邊接受建商餽贈，一邊審建商的案子，這都踩到利益迴避的紅線」，認為檢調應該分案調查了。

針對此番質疑，新竹市政府秘書長張治祥今天說明，目前為止都未曾接獲市長指示，市長也不認識林女士（指「回建築」房東林姓屋主），並無對價關係，若有證據就直接去提告，身為都市更新暨爭議處理委員會的會議主席的她，從未接獲市長任何提點。

邱顯智認為，高虹安市長與男友李忠庭，除了違反公務人員廉政倫理規範，用低於市價的方式承租昌益相關人的豪宅，只要新竹市政府有經手昌益任何的案子，那就是赤裸裸的利益衝突，是不是有進一步的對價關係，檢調應該分案調查了。

邱顯智也認為，由理銘開發執行的寡婦樓都更案（光復段1034地號等32筆土地都市更新案），2015年林智堅市長暫緩，2022年在代理市長陳章賢任內通過綠資源審議，真正的疑點是2023年高虹安市長上任後，在於這個案子的進度有沒有加速？

邱顯智說，從今年3月到8月以來，此案陸續開過土地都更環評3次會議，此處未來將興建13棟15至24層高樓、增加高達上千戶商辦住宅，質疑「對周遭交通環境衝擊巨大的寡婦樓案環評，竟然只用了半年就通過初審，遠比一般環評案快速」，當然會引人懷疑，建商到底是出了多少力、多少利，跟高市長有沒有對價關係？

邱顯智認為，高虹安市長該說清楚，檢調也該查，現在是昌益集團在當新竹市長嗎？至於整個寡婦樓都更案涉及的更多爭議，他也預告25日將開記者會完整揭露。