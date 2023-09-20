人在做天在看切割高虹安？郭台銘：我是指執政黨政府

新竹市長高虹安被民眾黨停權，鴻海集團創辦人郭台銘一句「人在做、天在看」被認為是切割，不過郭今天到三重三和夜市逛街時表示，他講的不是高虹安而是執政黨政府，現在政府有沒有用相同態度與檢驗標準對待台南市發生問題「老天都在看」，每個人在做，天都在看。

會不會替高虹安說聲加油，郭台銘說，現在司法階段中，他不希望個人表態掉到裡面，今天也不是坐下來談的場合，他老話一句，人在做天在看，要用相同標準檢驗所有執政黨立法委員、助理與你們發生所有弊案，相同司法力量，如果是一樣標準，老百姓沒有話講。

本次連署是否有請高虹安幫忙，郭台銘說，他連署是靠自己力量，沒有靠任何人幫忙，一個點、一個站，這是非常艱辛工作，但這樣才接近民意，現在看來很踴躍，希望盡快開點到全台灣遍地開花，「星星之火可以燎原」，開點速度夠快，連署書分數就會增加。

至於高虹安有無影響選情，郭台銘說，大家要的是主流民意大聯盟，台灣需要一個有領導力的領袖，台灣需要變成一個不畏戰爭的國家，台灣需要一個廉能政府，台灣需要一個愛好和平的社會，台灣需要一個拚經濟的領袖，也是他為何來逛夜市，也拋出經濟的國政問題。