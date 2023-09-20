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美國新墨西哥州州長葛麗森訪台 蔡英文明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者黃義書／攝影
蔡英文總統。記者黃義書／攝影

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎美國新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）率團來訪台灣，並展開為期6天的訪問行程，蔡英文總統將於明天下午，於總統府接見訪問團，雙方並將就共同關注議題進行交流。

林聿禪表示，葛麗森曾於2015年擔任眾議員時訪問台灣，此行為第二度訪台。近年來，台灣與新墨西哥州在經貿、教育與文化、綠能、淨零轉型等領域，互動交流十分密切；而葛麗森亦長期以實際行動，堅定支持台灣有意義參與如「國際民航組織（ICAO）」等國際組織。

林聿禪表示，期盼透過此行交流，深化台美在各領域的合作夥伴關係，並讓雙方在更多元的領域，有更進一步的廣泛合作。

總統府發言人 墨西哥 蔡英文

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