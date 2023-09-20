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竹市秘書長嗆林智堅「重劃案核准後又擋、再開小門解套？」

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬／新竹即時報導
新竹市政府今天針對土地重劃及寡婦樓、昇益都更案、水源重劃案等指控回應，由新竹市政府秘書長張治祥（右二）主持回應。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天針對土地重劃及寡婦樓、昇益都更案、水源重劃案等指控回應，由新竹市政府秘書長張治祥（右二）主持回應。記者張裕珍／攝影

新竹市政府今天針對土地重劃及寡婦樓、昇益都更案、水源重劃案等指控回應，新竹市政府秘書長張治祥強調，新竹市長高虹安任內從未核定任何自辦重劃案，反觀前市長林智堅當初核定溪橋和水源農村社區土地重劃案，但後來109年又暫緩辦理，111年只同意溪橋可續辦，若以小人心態來看，「是否因為前者條件談得比較好，就可以繼續辦？而水源案因為沒來談或條件沒談好，就卡著，這是什麼邏輯？」

張治祥從公文來看，這兩案重劃區部分位屬擬定都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫，尚在內政部都委會審議中，109年發函給該溪橋及水源等2個重劃會暫緩辦理，但111年卻將溪橋案研擬剔出頭前溪沿岸的都市計畫草案範圍，並同意該案續辦，卻未同意水源案續辦，對兩案明顯差別待遇。

張治祥直言，若以小人心態來看，是否因（溪橋）條件談得比較好，就可以提除，繼續來辦？而水源案沒來談或條件沒談好，就卡著，這是什麼邏輯？

「林智堅自己核准重劃計劃，還要想方設法的擋住，再開小門來解套？這非常不取！」張治祥表示，高虹安上任後，同仁向她（張治祥）討論，這已經是早核准、拖了20多年沒有動靜的農村重劃案，是否按照規定走下去？她認為，所有公務人員依法行政，按規而行。

張治祥說，林智堅有本事當初就不要核准，從公文來看，當初既可因為該都市計畫草案研擬中而不允許這兩案開發，核准後又要擋下來，事實上，109年也可以撤銷此案，卻沒有做，111年竟還為溪橋案開小門，幫忙剔除。

她很認同林智堅訂定「新竹市市地重劃政策白皮書」的決心，宣示將以公辦市地重劃及區段徵收為主，避免公共利益淪為私人壟斷，但事實上，林智堅任內，核准「自辦」重劃面積達148.65公頃，實際辦理公辦市地重劃總面積僅3.37公頃，核准的自辦面積是公辦面積的44倍。

她再次強調，高虹安不會干涉，倘若外界仍借題發揮、繼續造謠，我們就會接招，市府該硬起來就會硬起來，該案依法行政，會嚴格把關，「我們坦蕩蕩，所以不怕。」

媒體追問，外界提到「回建築」房東林姓屋主擁有濃厚的建商背景，市府認為不實指控？張治祥回應，目前為止都未曾接獲市長指示，市長也不認識林女士，並無對價關係，若有就直接去提告，身為主席的她，從未接獲市長任何提點。

是否會對名嘴提告？張治祥說，以和為貴，希望各界適可而止、互相尊重，倘若再有對市府名譽造成傷害，最後將進一步評估，但希望不要走到此地步。

新竹市政府秘書長張治祥談到溪橋案續辦，卻未同意水源案續辦，對兩案明顯差別待遇。圖／市府提供
新竹市政府秘書長張治祥談到溪橋案續辦，卻未同意水源案續辦，對兩案明顯差別待遇。圖／市府提供

林智堅 高虹安

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