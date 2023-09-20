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內政部設國土、國家公園署 立宗教司 林右昌：整合強化

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立法院年中修法通過內政部組織改造，今相關改制正式上路，內政部長林右昌（圖右四）表示，新組織架構整合部內外都有所整合，除提升內部單位層級資源，也更強化相關變革。圖／內政部提供
立法院年中修法通過內政部組織改造，今相關改制正式上路，內政部長林右昌（圖右四）表示，新組織架構整合部內外都有所整合，除提升內部單位層級資源，也更強化相關變革。圖／內政部提供

立法院年中修法通過內政部組織改造，今相關改制正式上路，除營建署改制分別成立國土管理署及國家公園署，也升級成立宗教司等，整併消防署轄下港務消防大隊。

內政部長林右昌表示，新組織架構整合部內外都有所整合，除提升內部單位層級資源，也更強化地方自治、促進團體參與、保障宗教自由，推動役政變革。

林右昌說明，這次組改在部內單位，宗教事務從「科」提升成「司」的層級，成立「宗教及禮制司」，另成立「合作及人民團體司」，將資訊中心改制為「資訊服務司」，而為配合兵役政策調整及因應替代役訓練及管理需要，將役政署納入內政部改制為「役政司」及「替代役訓練及管理中心」等。

林右昌指出，所屬機關部分，國土管理署目標健全土地規劃管理體系基礎、落實國土永續發展、照顧國人居住權益，國家公園組織位階提升為國家公園署後，也將更落實全國國家公園、國家自然公園、濕地、海岸系統等整體性環境治理工作。

林右昌說，包括內政部各內部單位、消防署、國土管理署及國家公園署等所屬機關改組，都已於今日正式掛牌運作，團隊到位，未來將持續強化業務推動、加強公私對話並推動政策。

國家公園 林右昌 內政部

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