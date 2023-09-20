內政部設國土、國家公園署 立宗教司 林右昌：整合強化

請辭農業部長的陳吉仲，一個月以來應對進口蛋風波，被在野黨抨擊完全不適任，綠營自家人也不挺，上周爆出「請辭未准」後，昨晚終於在臉書宣布請辭，行政院用「勉予准辭」四字，證實他下台的消息，陳部長準備回歸陳教授，臨去不忘強調自己「為農業一生懸命」，還自曝他透露很多次的開會都和總統蔡英文吵架，但總統最後都尊重他的意見和專業；然而，既是如此，這位最長命的農委會主委，又為何當上部長後，就黯然去職呢？ 陳吉仲真的有必要請辭嗎？昨晚，不只民進黨基層在網路上哀聲一片，為他感到惋惜，也有綠營人士私下為他抱屈，認為進口蛋爭議根本不比當初大停電、萊豬開放等議題嚴重，實在不到斷尾求生的地步…

2023-09-20 15:30