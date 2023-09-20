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黃國昌爆鄭文燦圖利綠金主 莊隆乾：國土規劃非個案

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委黃國昌（圖）今爆料行政院副院長鄭文燦的樁腳、日禕紡織董事長莊隆乾在鄭文燦任桃園市長時、市府在進行修正全國區域計畫前，大量購買觀音區金湖段70筆特農地。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌（圖）今爆料行政院副院長鄭文燦的樁腳、日禕紡織董事長莊隆乾在鄭文燦任桃園市長時、市府在進行修正全國區域計畫前，大量購買觀音區金湖段70筆特農地。圖／聯合報系資料照片

前立委黃國昌今爆料行政院副院長鄭文燦的樁腳、日禕紡織董事長莊隆乾在鄭文燦任桃園市長時、市府在進行修正全國區域計畫前，大量購買觀音區金湖段70筆特農地，接著鄭市府將其農地納入解編範圍，土地價格翻漲數倍，暴利至少10億元。莊隆乾下午也發出聲明，強調是桃園的國土計劃政策，自己並非個案。

莊隆乾表示，傳聞稱他2017年開始收購特定農業區農地，實屬誤解。況桃園市政府辦理之分區解編，則係按桃園市政府因應國土計畫法所擬定之通盤性政策，並非針對個案案例。

對於黃國昌指他關款給綠營人士，莊表示，他多年來熱心參與地方事務，無論何黨執政，凡有助益地方，有利國家之情事，包含宗教、教育、消防、民政、捐贈弱勢等等，他均抱持承擔社會責任之使命感，以此影射本人有政治色彩，甚或官商勾結之人格瑕疵，實欠公允，甚感遺憾。他也說，家訓始終禁絕參政，過去從未，現在與未來亦同。

莊隆乾聲明全文：

一、本人於 2015 年起，即已向華利全來公司協議立約購買其位於觀音區金湖段之丁種建築用地，原擬作為供日禕紡織本業生產使用，勢因原廠區出售時，即涵括有部份用地為農業用地，本人乃一併購入。又，為取得足夠生產用地，爰擬依照工業用地毗鄰擴大之相關法令規範，購置周邊農地準備辦理變更，相關過程均有法源依據及公開資料可供查考。傳聞所稱本人2017年開始收購特定農業區農地，實屬誤解。況桃園市政府辦理之分區解編，則係按桃園市政府因應國土計畫法所擬定之通盤性政策，並非針對個案案例。

二、本人多年來熱心參與地方事務，凡有助於地方建設，均戮力參與，無論何黨執政，凡有助益地方，有利國家之情事，包含宗教、教育、消防、民政、捐贈弱勢等等，本人均抱持承擔社會責任之使命感，以此影射本人有政治色彩，甚或官商勾結之人格瑕疵，實欠公允，甚感遺憾。

三、本人自民國75年起，在桃園市觀音區創立日禕紡織企業股份有限公司，面臨產業轉型、經濟結構變遷等種種困難，均一本初衷未改初心，所購入之土地，動機均為因應傳統產業升級，提高競爭力，乃依法聲請報編產業園區，作為本業紡織事業使用，且過去均未有依靠轉售土地而獲利之情事。

四、前手華利全來廠區內違規使用之建築，倘桃園市政府確有在2015年勒令該公司拆除，該時期華利全來公司是否提出何種法律主張而暫緩拆除，本人無法得知，但本人取得廠區土地後，則依照本人興辦進度處理，且已自行提出申請拆除執照於桃園市政府審查，所述本人取得後不用拆除等語，實係荒謬誤解。

五、家訓始終禁絕參政，過去從未，現在與未來亦同。但盼社會祥和，莫因選舉而含沙射影，佔據社會資源或煽動族群立場紛爭。

莊隆乾

2023/09/20

前立委黃國昌今爆料行政院副院長鄭文燦圖利自己的樁腳、日禕紡織董事長莊隆乾買土地，暴利至少10億元。莊隆乾下午發出聲明，強調是桃園的國土計劃政策，自己並非個案。圖／取自莊隆乾聲明截圖
前立委黃國昌今爆料行政院副院長鄭文燦圖利自己的樁腳、日禕紡織董事長莊隆乾買土地，暴利至少10億元。莊隆乾下午發出聲明，強調是桃園的國土計劃政策，自己並非個案。圖／取自莊隆乾聲明截圖
前立委黃國昌今爆料行政院副院長鄭文燦圖利自己的樁腳、日禕紡織董事長莊隆乾買土地，暴利至少10億元。莊隆乾下午發出聲明，強調是桃園的國土計劃政策，自己並非個案。圖／取自莊隆乾聲明截圖
前立委黃國昌今爆料行政院副院長鄭文燦圖利自己的樁腳、日禕紡織董事長莊隆乾買土地，暴利至少10億元。莊隆乾下午發出聲明，強調是桃園的國土計劃政策，自己並非個案。圖／取自莊隆乾聲明截圖

農地 黃國昌

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