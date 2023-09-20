黃國昌爆鄭文燦金主獵地神準 疑不法暴利至少10億元

前立委黃國昌今天在臉書爆料，行政院副院長鄭文燦樁腳日禕紡織董事長莊隆乾宛如先知般神準，2017年5月開始，先後收購重劃為「特定農業區」的農地約70筆，面積高達3萬8253坪，後來這些土地經變更，2020年3月完成使用分區變更登記，土地價格翻漲數倍，暴利至少10億元。

黃國昌指出，莊隆乾收購土地後，桃園市政府就將金湖段這些特定農業區的優良農地納入「解編」範圍，並在2018年8月正式報送內政部，順利完成這些金湖段「特定農業區」土地的解編，並在2020年3月完成使用分區變更登記。

黃國昌直指，一個根本不是從事農業活動的大老闆，大量狂購經農業主管機關認定需特別保護、也經農地重劃的優良農地，目的顯然不是要務農，而是著眼於「特定農業區」解編後，土地價格翻漲數倍的龐大利益。

黃國昌指出，那些在觀音區金湖段一塊塊先前經過重劃的優良農地，在政商集團的眼中，是政商集團炒地牟利的肥肉。以莊隆乾所收購的3萬8253坪農地來說，解編前平均以每坪1.3萬到1.4萬購入，解編完成後，目前該區段農地市場價格已經出現每坪6萬元的成交金額，暴利至少已破新台幣10億元。

黃國昌表示，更離譜的是，鄭文燦對莊隆乾得體貼還不只於解編特農地，對於這些特特農地上的大型違章工廠，態度更是180度大幅丕變，莊隆乾購入前命令拆除，莊乾隆購入後繼續經營。黃國昌酸，面對如此「善解人意」的鄭文燦市府，難怪莊董事長對於民進黨的選舉，總是出錢出力，絕對不落人後。

黃國昌爆料，莊乾隆2017年5月購地前，前手華利全來公司因為透過公務員登載不實，在農地上擴展廠房所取得的建照和使照遭撤銷，桃園市府2015年發函要求華利全來公司自行拆除違建，否則就強制執行，發出104年8月26日桃建拆字第1040026324號函，一副依法行政、公事公辦的態度。

黃國昌指出，莊乾隆向華利全來公司購入特農用地和其上的違法廠房後，桃園市府的態度馬上就變了，原本發出的拆除令形同廢紙，本來要拆的大型違章廠房也不用拆了，有了鄭文燦市府的力挺，「莊乾隆自然可以放心賺錢，將大型違章廠房改名物流園區，繼續營業牟利」。